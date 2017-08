Weg mit dem Plastikmüll: Langeoog führt neues Becher-Mehrwegsystem ein

Die Insel Langeoog hat ein neues Becher-Mehrwegsystem eingeführt. In vielen Fairtrade-Geschäften, -Restaurants und Cafés der Insel gibt es neuerdings die nachhaltigen Langeoog Mehrweg-Becher. Binnen kurzer Zeit sei ein Großteil ausverkauft gewesen.

Die neuen Becher seien aus natürlichen Rohstoffen, spülmaschinenfest, wärmebeständig, biologisch abbaubar und made in Germany. Statt eines Einwegbechers könne der Becher mehrfach mit Coffee to go oder Kaltgetränken wieder aufgefüllt werden und ist in den Trendfarben türkis und braun erhältlich. Der Verkaufserlös fließe direkt in die Anschaffung eines Hovercrafts für die Freiwillige Feuerwehr Langeoog.

320.000 Kaffeebecher würden in Deutschland stündlich weggeworfen. Die Plastikbecher sind nicht nachhaltig, nicht CO2-neutral, verschlechtern die Klimabilanz und erhöhen die Plastikmüllberge. Ein Problem, mit dem Langeoog wie viele Inseln ständig zu kämpfen hat. Der Plastikmüll gehört zu den massivsten Bedrohungen für den Lebensraum Meer. Jüngstes Beispiel: Im Januar überschwemmten Tausende von Überraschungseiern die Strände der knapp 20 qkm großen, autofreien Insel durch einen über Bord gegangenen Container. Die Havarie schaffte es als vergnügliche Meldung von Russland bis in die USA fast um die ganze Welt, während Langeoog knapp an einer Umweltkatastrophe vorbeischrammte. Hunderttausende von Plastikeiern drohten bei der nächsten Flut zurück ins Meer zu schwemmen oder im Strand zu versanden - eine Umweltkatastrophe für den gesamten Wasser- und Wattenmeer-Lebensraum und deren Bewohner.

Langeoog befindet sich nicht erst nach der Havarie auf Nachhaltigkeitskurs. Die Insel ist Slow Food Förderer, 1. Deutsche Fairtrade Insel und belegte bei den Fairtrade Awards 2016 Platz zwei in der Kategorie Zivilgesellschaft. Am 20. August findet auf Langeoog der erste Slow-Food und Fairtrade-Tag statt.

www.langeoog.de