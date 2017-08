Müllreduzierung: DB führt Mehrwegbecher im Bordbistro ein

Der Wegwerfbecher trägt im Zuge der Coffee-to-go-Mentalität zu einer flächendeckenden Vermüllung des Landes bei. Die Bahn will jetzt endlich etwas dagegen unternehmen.

ie Deutsche Bahn (DB) gehöre demnach ab dem 1. August zu den Anbietern von Mehrwegbechern für Heißgetränke in Deutschland. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) habe die DB einen Becher entwickelt, der ab sofort zunächst in den Bordbistros von ICE und IC erhältlich ist.

„Umweltschutz ist Teil unserer DNA bei der DB. Deshalb führen wir den Mehrwegbecher ein. Wir leisten damit einen Beitrag, um den riesigen Müllberg aus täglich 7,6 Millionen weggeworfener Einwegbecher in Deutschland zu verkleinern. Das ist grün“, sagt Andreas Gehlhaar, Umwelt-Chef der DB und Mitinitiator des Projektes.

Die Becher würden in Großbritannien nach europäischen Standards produziert und können zu 100 Prozent recycelt werden. Alle verwendeten Kunststoffe seien lebensmittelunbedenklich und enthielten kein Bisphenol A (BPA). Der modisch gestaltete Becher mit Schraubverschluss sei bruchsicher, spülmaschinen- und mikrowellengeeignet und wiege 120 Gramm. Der Preis betrage 9,90 Euro. Online kann der DB-Mehrwegbecher ab September auch im Bahnshop unter www.bahnshop.de bestellt werden.

Das erste Heißgetränk zum neuen DB-Becher gibt es auf Wunsch gratis dazu. Als zusätzlichen Anreiz Müll zu reduzieren erhalten Gäste im ICE- und IC-Bordbistro 20 Cent Rabatt auf jedes Heißgetränk, das sie in ihren eigenen Mehrwegbecher einfüllen lassen.

Michael Peterson, Marketingvorstand der DB Fernverkehr AG: „Die DB ist ein Vorreiter beim Umweltschutz - ob bei der Einführung von Ökostrom, dem CO2-freien Reisen aller BahnCard- und Zeitkarten-Inhaber im Fernverkehr oder bei der Umsetzung nachhaltiger Konzepte in der Gastronomie. Im April haben wir Fairtrade-zertifizierte Heißgetränke eingeführt, jetzt den DB-Mehrwegbecher.“

www.bahn.de/mehrwegbecher