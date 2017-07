Schladming-Dachstein will sich mit E-Mobilität profilieren

Die österreichische Urlaubsregion Schladming-Dachstein setzt seit langem auf Ökologisierung und E-Mobilität, nun wird ein weiteres neues Angebot speziell für umweltbewusste Gäste präsentiert.

Diese können die Vorzüge der Region in der Obersteiermark ab sofort auch mit einem elektrobetriebenen “Genussmobil” erfahren. Dafür werden Urlaubern insgesamt drei BMW i3-Modelle leihweise zur Verfügung gestellt. Auf Initiative der Next Vertriebs- und Handels-GmbH, die Denkwerkstatt der Energie Steiermark, wurden mehrere Genusstouren zusammengestellt und in die Navigationsgeräte der Autos gespeichert. Die Fahrgäste erhielten dabei auch Hintergrundinfos zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten.

http://www.schladming-dachstein.at/genussmobil