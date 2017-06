Villages Nature® Paris: Neues Vorzeigeprojekt von Euro Disney und Center Parcs

Es soll ein komplett neuartiges Ferienkonzept in völligem Einklang mit der Natur sein - das Villages Nature® Paris, das im August bei Paris eröffnen soll.

Damit wollen sich zwei Unternehmen der Tourismusindustrie auch als Vorreiter des Öko-Tourismus positionieren: Euro Disney S.C.A und Pierre & Vacances-Center Parcs. Nur einen Steinwurf von Frankreichs Hauptstadt und Disneyland® Paris entfernt, soll dieser Ferienpark nachhaltigen Urlaub in 868 Ferienhäusern und Apartments der Kategorien VIP Cocoon, Country Premium und Clan Comfort bieten sowie in fünf "Erholungs-Universen" mit zahlreichen Sport- und Freizeitaktivitäten aufwarten.

Villages Nature® Paris biete demnach in diesen "Erholungs-Universen" Aktivitäten in Harmonie mit der Natur. Das 9.000 Quadratmeter große Aqualagon sei nicht nur eines der größten Erlebnisbäder Europas sondern auch ein "architektonisches Meisterwerk in Origami-Optik", heißt es seitens der Betreiber. Hinzu komme eine mittels Erdwärme ganzjährig auf 30 Grad Celsius erwärmte, 2.500 Quadratmeter große Außenanlage.

Auf der BelleVie Farm, einem Lernbauernhof samt Tieren, Gemüsegarten und Gewächshäusern, sollen Urlauber aktiv das Leben auf dem Lande entdecken.

Bei den Extraordinary Gardens von Villages Nature® Paris stehe das Zusammentreffen von Mensch und Natur im Mittelpunkt. Die über 2,1 Hektar große und im Hinblick auf eine ganzjährige Blüte sorgfältig bepflanzte Anlage sei den vier Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft gewidmet.

Der in ein 2,5 Hektar großes Waldgebiet eingebettete und von den Mythen des Waldes inspirierte Forest of Legends soll Kinder zwischen zwei und 12 Jahren ansprechen. Ein Wald voller Märchen, Spielen und Magie biete demnach Verstecke und hängende Höhlen.

Die Lakeside Promenade soll das Zentrum von Villages Nature® Paris sein. Hier können Gäste eine Kleinigkeit essen, einen Einkaufsbummel in den Partner-Shops machen oder einfach das Treiben genießen.

Im Dorfzentrum, am Seeufer oder mitten im Wald stünden in Villages Nature®Paris drei verschiedene Unterkunftskategorien für zwei bis 12 Personen bereit: Die Ferienhäuser der Kategorie VIP Cocoon böten eine Wellness-Oase, Entspannung und Raffinesse. Die Kategorie Country Premium versprühe den Charme eines Landhauses und eigne sich perfekt für einen Urlaub mit Familie, Freunden oder zu zweit. In der Kategorie Clan Comfort sei jeder Raum ein Spielplatz für sich. Das Ferienhaus biete je nach Größe auf einer oder zwei Ebenen den Raum und Komfort, den eine Familie für Erholung, Spaß und gemeinsames Kochen benötige.

Villages Nature® Paris liegt 32 Kilometer von Paris und 6 Kilometer von Disneyland® Paris entfernt. Das Designkonzept von Villages Natur Paris basiere auf einem nachhaltigen Aktionsplan, der in Zusammenarbeit mit Bioregional entwickelt wurde. Es sei inspiriert durch die 10 ‘‘One Planet Living’’ Prinzipien des Unternehmens:

Keine Kohle

Kein Abfall

Nachhaltiger Transport

Lokal hergestellte und nachhaltige Materialien

Lokal hergestellte und nachhaltige Lebensmittel

Nachhaltiges Wasser

Natürliche Lebensräume

Kultur und Gemeinschaft

Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung

Lebensqualität und Wohlbefinden

www.villagesnature.com

www.centerparcs.de

Bilder: Center Parcs