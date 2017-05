Neues Verbundvorhaben: „Deutschland reist voran – Klimaschutz im Tourismus stärken“

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) startet ein neues Projekt: „Deutschland reist voran: Klimaschutz im Tourismus stärken“.

Die Initiatoren gehen davon aus, dass große Potenziale zum Erreichen des Klimaziels der Bundesregierung im heimischen Tourismus noch brachliegen. Das Projekt ist ein Verbundvorhaben, das gemeinsam vom Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN), der fairkehr Verlags GmbH, dem Beratungsunternehmen COMPASS GmbH und der Agentur für nachhaltige Kommunikation tippingpoints GmbH durchgeführt wird.

Das Projekt „Deutschland reist voran“ analysiere demnach zunächst die Situation in den Naturparken in Bezug auf nachhaltigen, insbesondere klimaschonenden Tourismus. Hierfür werde das „Screening Nachhaltiger Tourismus“ entwickelt. Bei diesem innovativen Prozess würden Regionen gezielt in Hinblick auf ihre nachhaltigen und CO2-sparenden Angebote untersucht. Ergebnisse seien eine konkrete Potenzialanalyse und klare Handlungsempfehlungen.

In der anschließenden Umsetzungsphase sollen die Projektpartner nachhaltige Reiseangebote kommunizieren und die touristischen Akteure vor Ort in Sachen Nachhaltigkeit weiterbilden. Das Sammeln und Verbreiten von Best Practices in Naturparken, aber auch darüber hinaus, soll weitere Akteure der Branche zum Schnüren nachhaltiger Reiseangebote motivieren.

Ziel des Projektes sei eine crossmediale Kommunikationskampagne, die Naturparke, Tourismusbranche und Endverbraucher integriert anspreche. Durch die bessere Information der Verbraucher über vorhandene nachhaltige Tourismusangebote sollen Nachfrageströme gelenkt und neue CO2-Sparpotenziale erschlossen werden.

