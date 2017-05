WAVE Trophy: Elektrofahrzeug-Rallye erÃ¶ffnet vollelektrifizierte Grand Tour of Switzerland

Die größte Elektromobil-Rallye der Welt eröffnet am 9. Juni 2017 die elektrifizierte Grand Tour of Switzerland. Während einer Woche touren 115 E-Mobil-Teams auf E-Bikes, E-Motorrädern und E-Autos durch die Schweiz. Ein Stresstest für alle Ladestationen.

Zum ersten Mal in der siebenjährigen Geschichte der WAVE Trophy werde die Fahrt demnach exklusiv in nur einem Land durchgeführt. Die Grand Tour sei ideal dafür gerüstet: dank einem dichten Netz von Ladestationen sei sie die weltweit erste druchgehend für Elektrovehikel befahrbare nationale touristische Route.

Vom 9. bis 17. Juni 2017 gastiert die grösste E-Rallye der Welt in der Schweiz. Neben modernen und exklusiven Markenfahrzeugen seien auch zu Elektroautos umgebaute Oldtimer, E-Motorräder und E-Bikes auf der Grand Tour of Switzerland unterwegs. Die WAVE Trophy biete somit sowohl Autofans als auch Elektromobil-Begeisterten ein attraktives Programm.

Start in Zürich – Rundfahrt durchs ganze Land

Nach dem Start in Zürich führt die Rallye die 115 teilnehmenden E-Mobil-Teams über Lade- und Etappenstationen entlang der Grand Tour of Switzerland durch die ganze Schweiz. Die Fahrzeuge überqueren fünf Alpenpässe, erklimmen 16.000 Höhenmeter und besuchen alle vier Sprachregionen. Insgesamt steht der Besuch von 50 Destinationen auf dem Programm.

Louis Palmer und Verein Grand Tour of Switzerland

Organisiert wird die Tour vom Schweizer Unternehmer und Abenteurer Louis Palmer gemeinsam mit dem Verein Grand Tour of Switzerland. Palmer ist der erste Mensch, der die Welt in einem Solarauto umrundet hat und dafür von der UNO mit dem Preis «Champion of the Earth» ausgezeichnet wurde. Der Verein Grand Tour of Switzerland zeigt sich stolz, ein Netz von 300 Ladestationen entlang der Route präsentieren zu können und zum Start der E-Grand-Tour die WAVE Trophy exklusiv in der Schweiz begrüssen zu dürfen.

