Schweiz: Innovative Ideen fÃ¼r nachhaltigen Tourismus gesucht

Mit einem Innovationsgenerator sollen innovative und realisierbare Projektideen für einen nachhaltigen Schweizer Tourismus generiert und gefördert werden.

Eine Jury wählt demnach die besten Ideen aus und unterstützt die Weiterentwicklung mittels Workshop, Berater-Pool und einer finanziellen Starthilfe. Eingabeschluss ist der 10. August 2017.

In der ersten Phase von Mai bis August 2017 suche der Innovationsgenerator neue und wegweisende Ideen zur Förderung des nachhaltigen Tourismus. Alle interessierten Kreise sind aufgefordert, spannende Projektideen mit nur wenig Aufwand einzugeben oder am Workshop am 31. Mai in Zürich und Lausanne teilzunehmen.

Hinter dem Projekt wirken Fachhochschulen, Tourismus- und Naturschutzorganisationen gemeinsam und stellen auch die Jury. Mit Hilfe der Co-Creation soll der Innovationsgenerator ungewohnte Partnerschaften und neue Entwicklungsräume schaffen. Die geförderten Projekte sollen allen drei Zieldimensionen der Nachhaltigkeit bestmöglich gerecht werden: Wirtschaft, Ökologie, Gesellschaft. Ausgesuchte Projekte können neben der Fachberatung auch von einer finanziellen Unterstützung von insgesamt 32.000 CHF und dem Zusammenführen mit potentiellen Partnern profitieren.

http://www.innovationsgenerator.ch

Bild: Screenshot vom 10.05.2017 - 12.35 h