Vorzeigebetrieb: Burgunderhof ist jetzt klimaneutral - mit vier neuen Awards

Der Burgunderhof positioniert sich als Bio-Erwachsenenhotel mit dem ersten ökologisch arbeitenden Weingut am Bodensee und einer weltbekannten „Distillerie“. Er wurde schon mehrfach ausgezeichnet, doch jetzt erhielt der Burgunderhof gleich vier neue Ehrungen.

Der Familienbetrieb wurde als „Klimaneutraler Hotelbetrieb 2017“ und mit dem GreenSign Siegel in Level 5 ausgezeichnet sowie gleich zweifach für den GreenTec Award nominiert. In Sachen Nachhaltigkeit versteht sich der Burgunderhof als Vorzeigeunternehmen: Das Hotel am Bodensee hat sich bereits als Mitglied der BIO HOTELS einem hohen Qualitätsstandard verschrieben. Zudem wurde der Familienbetrieb unter anderem als Nachhaltigkeitssieger vom Institut für nachhaltige Entwicklung in der Hotellerie (Infracert) sowie erneut als „Öko-Spitzenreiter“ 2017 mit Platin-Status von TripAdvisor® ausgezeichnet. Zu den Besonderheiten, für die der Burgunderhof schon mehrfach ausgezeichnet wurde, zählt neben dem umfangreichen Bio-Frühstücksbüffet im Hotel auch die per Solarthermie erwärmte Schwimmstraße. Des Weiteren würden über 90 Prozent der Toilettenartikel in der Region hergestellt und seien biologisch abbaubar. Darüber hinaus bestünden mehr als 75 Prozent der Burgunderhof-Bepflanzung aus einheimischen Arten.

„Wir leben Bio mit Leib und Seele und legen viel Wert auf regionalen Bezug. Gleichzeitig möchten wir unseren Gästen einen unverwechselbaren Urlaub bieten. Für uns haben Klimaschutz und Nachhaltigkeit einen sehr hohen Stellenwert, daher war es für uns auch die logische und folgerichtige Entscheidung, als Mitglied der ClimatePartner GmbH klimaneutral zu werden“, berichtet Andrea Renn, die den Burgunderhof gemeinsam mit Ehemann Heiner Renn und Tochter Julica Renn führt.

ClimatePartner unterstützt Unternehmen darin, aktiv Klimaschutz zu betreiben. Die Klimaneutralität wird erreicht, indem alle CO2­Emissionen, die sich lokal nicht vermeiden ließen, durch die Unterstützung anerkannter Klimaschutzprojekte ausgeglichen würden. „Wir haben uns hierbei für ein Wasserkraftprojekt in Indonesien entschieden“, erklärt Heiner Renn, mehrfach ausgezeichneter Obstbaumeister und Destillateur.

Doch mit der Nachhaltigkeits-Auszeichnung endet die Liste der neusten Ehrungen noch nicht. „Wir wurden nun zudem mit dem GreenSign Siegel in Level 5 ausgezeichnet. Das ist die höchste Auszeichnungsstufe des Nachhaltigkeitssiegels und wird ausschließlich an sogenannte Nachhaltigkeitsprofis vergeben. Laut Siegelbeschreibung hat die Nachhaltigkeit in unserem Hotel demnach Vorbildcharakter und eine bestmögliche Ausrichtung“, erklärt Julica Renn, badische Weinprinzessin mit Uni-Abschluss. Eine besondere Auszeichnung sei auch die gleich zweifache Nominierung mit dem GreenTec Award: „Wir wurden sowohl bei GreenLine im Bereich Reise als auch bei Green Pearls Unique Places - nachhaltig Reisen im Bereich Lifestyle nominiert“, teilt Julica Renn mit.

Über die Nominierten und Sieger der GreenTec Awards entscheidet eine interdisziplinäre Jury mit mehr als 70 unabhängigen und repräsentativen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Medien. Nominiert werden je Kategorie zwei durch die Jury gewählte Projekte und ein durch ein öffentliches Online-Voting bestimmtes Projekt. Die GreenTec Awards werden dann am 12. Mai in Berlin verliehen. Die Umweltgala werde von rund 100 Journalisten und rund 100 prominenten Gästen unterstützt und live auf ProSieben übertragen.

www.burgunderhof.de

www.climatepartner.com