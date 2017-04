Booking.com-Studie: Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung

Anlässlich des „Earth Day“ 2017 hat Booking.com seine globale Studie zu nachhaltigem Tourismus vorgestellt.

68 Prozent der weltweit Befragten gaben an (Deutschland: 66%), dass sie eine Unterkunft eher wählen würden, wenn sie wüssten, dass es sich um eine umweltfreundliche Unterkunft handele. Chinesen (93%), Brasilianer (83%) und Spanier (80%) seien hier ganz vorn dabei. Aber auch gut zwei Drittel der Deutschen (66 %) würden einen Aufenthalt in einer nachhaltigen Unterkunft vorziehen, wenn dies in der Beschreibung entsprechend kommuniziert sei. Für 79 Prozent der weltweit und auch in Deutschland Befragten spielten Umweltaspekte bei der Wahl des Transportmittels eine große Rolle: 43 Prozent der international Befragten nutzten wenn möglich öffentliche Verkehrsmittel (Deutschland: 40%), 42 Prozent laufen, wandern oder fahren mit dem Fahrrad (Deutschland: 49%) und fast ein Fünftel (18%) fliegt weniger, um die CO2-Bilanz zu verbessern (Deutschland: 24%).

Die Mehrheit der weltweit Reisenden sei bereit, für den Umweltschutz gewisse Einschränkungen hinzunehmen. 94 Prozent würden in Unterkünften mit Energiesparlampen übernachten, 89 Prozent fänden es in Ordnung, wenn die Klimaanlage und die Heizung nur liefen, wenn sie sich tatsächlich im Zimmer befänden und 80 Prozent würden in Unterkünften mit Wassersparduschen übernachten.

„Für Reisende sind Ort und Ausstattung der Unterkunft ausschlaggebend für einen perfekten Urlaub. An uns liegt es zudem, ihnen auch nachhaltiges Reisen zu ermöglichen,“ sagt Pepijn Rijvers, Chief Marketing Officer bei Booking.com. "Viele Unterkünfte setzen bereits auf Recycling und lokal angebautes Obst und Gemüse, verkaufen traditionelles Kunsthandwerk, sparen Wasser und Energie und bringen ihre Gäste mit der Kultur und den Menschen vor Ort zusammen. Und es ist großartig zu sehen, wie dies von den Reisenden angenommen wird. Die Erweiterung unserer personalisierten Reise- und Hotelsuche um ökologische Aspekte und Destinationen, findet bei den Reisenden große Zustimmung. Die Lust auf nachhaltiges Reisen ist ungebrochen.“

Fast die Hälfte der weltweit Befragten (46%) und vier von zehn Deutschen (39%) bezeichnen sich laut Studie bereits heute als nachhaltig Reisende, obwohl nur jeweils 5 Prozent der Meinung seien, dass es einfach sei, nachhaltig zu reisen.

„Wir bei Booking.com möchten Menschen ermöglichen, die Welt zu entdecken; eine Welt, die man nicht als selbstverständlich ansehen sollte”, fügt Pepijn Rijvers hinzu. „Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, die Nachhaltigkeitsbestrebungen unserer Unterkunftspartner zu ermitteln, um diese an die Besucher unserer Webseite weiterzugeben. Dies ist eng mit unserem eigenen Engagement zur Verbesserung weltweiter Reiseziele verbunden. In diesem Zusammenhang haben wir kürzlich das sich an Start-ups im nachhaltigen Tourismus ausgerichtete Programm Booking.com Booster ins Leben gerufen. Damit werden wir den Einfluss vergrößern, den diese unterschiedlichen Organisationen weltweit haben. Der Weg zu einer nachhaltigen Zukunft ist ein Gemeinschaftsprojekt, für das wir unser Wissen teilen und zusammenarbeiten müssen – und zwar auf allen Ebenen zwischen Reisezielen, Unterkünften, Reiseveranstaltern und Reisenden.”

www.booking.com