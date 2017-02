Juist ist als erste Destination Niedersachsens als â€žNachhaltiges Reisezielâ€œ zertifiziert

Jetzt ist es offiziell: die KlimaInsel Juist ist ein nachhaltiges Reiseziel. Am 08. März 2017, anlässlich der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin, bekommt die ostfriesische Insel die offizielle Urkunde von TourCert überreicht.

Die Liste ist bereits lang: Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2015, einzigartiges Gäste-Parlament, Kinderuniversität mit Fokus Nachhaltigkeit, Energieberatung für Leistungsträger – das Thema ist für die autofreie KlimaInsel Juist ein Standortfaktor. Nun hat sie auch die Zertifizierung von TourCert erhalten und darf sich offiziell „Nachhaltiges Reiseziel“ nennen.

Um das Prozessverfahren zu bestehen, habe die Inselgemeinde neben den bereits existierenden Aktivitäten und Maßnahmen einen Nachhaltigkeitsrat und ein Nachhaltigkeitsteam gegründet, Partnerbetriebe nominiert und die Position eines Nachhaltigkeitsmanagers implementiert.

Dr. Peter Zimmer, Geschäftsführer von TourCert: „ Wir freuen uns sehr, dass die Gemeinde Juist jetzt als erste Gemeinde in Deutschland, mit Ausnahme von Baden-Württemberg, zu den „Nachhaltigen Reisezielen“ zählt. Das Thema Nachhaltigkeit ist auf Juist bereits vor Jahren in das touristische Leitbild aufgenommen worden. Mit den Projekten „KlimaInsel Juist“ und „Energiewende Juist“ will die Nordseeinsel bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden - und ist dabei auf einem guten Weg.“

Niedersachsen ist nach Baden-Württemberg das zweite Bundesland, in dem TourCert Destinationen zertifiziert hat. Die Destinationszertifizierung „Nachhaltiges Reiseziel“ sei ein im deutschsprachigen Raum einzigartiges Verfahren zur kontinuierlichen Ausrichtung einer Tourismusdestination in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Soziokultur. Eine nachhaltige Destination sei nach der Definition von TourCert „ein Gemeinschaftswerk, das vom partnerschaftlichen Zusammenwirken aller beteiligten Institutionen und Betriebe lebt“.

Thomas Vodde, Nachhaltigkeitsmanager der Nordseeinsel Juist: „Wichtig ist natürlich, dass nicht nur wir als Gemeinde- und Kurverwaltung von der Idee überzeugt sind. Für die Zertifizierung brauchten wir die Unterstützung durch unsere Partner wie Hotels, Gastronomiebetriebe und Nationalpark-Haus. Die haben wir wunderbar erhalten und sind glücklich darüber, dass auf Juist so viele an einem Strang ziehen.“

Die offizielle Übergabe der Urkunde an die Gemeinde und Kurverwaltung Juist erfolgt am 08. März 2017 anlässlich der ITB in Berlin. Juist bekommt das Zertifizierungssiegel von TourCert und die Partnerbetriebe erhalten eine entsprechende Kennzeichnung.

www.juist.de

www.tourcert.org

Bild: https://pixabay.com/de/juist-boden-stein-gullideckel-grau-785259/