purposeful Meetings: IMEX in Frankfurt 2017 greift neue Themen auf

Die IMEX in Frankfurt versucht sich an einigen neuen Konzepten für die Besucher. Die Weiterbildung für die schnelllebige Branche steht im Mittelpunkt.

Als neues Fokusthema der IMEX 2017 in Frankfurt reflektiere beispielsweise „purposeful Meetings“ eine zentrale Entwicklung, die derzeit in der globalen Veranstaltungsbranche stattfindet: von reinen Meetings hin zu wertvollen Momenten und von Events zu unvergesslichen Erlebnissen. Vom 16. bis zum 18. Mai 2017 sollen Veranstaltungsplaner erfahren, was es zur Planung und Umsetzung eines erfolgreichen „purposeful“ Meetings brauche und erhielten Insider-Wissen zu Verhaltensforschung, Meeting Design, Gesundheit & Wellbeing sowie zu neuesten Entwicklungen der CSR und Technologie. Das Aus- und Weiterbildungsprogramm lädt zur Teilnahme an Workshops, Seminaren und Keynotes in zehn Themenbereichen ein.

Carina Bauer, CEO, IMEX Group, erläutert: “Jedem Veranstaltungsplaner, der an der Weiterentwicklung seiner Kenntnisse und Fähigkeiten interessiert ist, wird unser Fokusthema einen deutlichen Mehrwert bringen. Wir unterstützen unsere Besucher dabei, einen neuen Zugang zur eigenen Tätigkeit zu finden und sich aktuellstes Wissen anzueignen. Unser jährliches Fokusthema wird eine Leitlinie für das Weiterbildungsprogramm sein und hilft, unserer Messe Jahr für Jahr einen neuen trendorientierten Rahmen zu geben.“

Die IMEX Gruppe habe zudem eine dreijährige Kooperation mit der EventCanvas.org Foundation vereinbart, die es der IMEX ermögliche, eine Event Design Zertifizierung im Rahmen des Weiterbildungsprogrammes am Montag vor Messebeginn durchzuführen. Das Zertifizierungstraining werde kostenlos angeboten. Es stünden jeweils 20 Teilnahmeplätze für englischsprachige sowie 20 Plätze für deutschsprachige Veranstaltungsplaner zur Verfügung. Die Teilnehmer erhielten das Rüstzeug zur Gestaltung innovativer und zielgerichteter Veranstaltungen.

NEU: Der “EduMonday” – der Montag vor Messebeginn

Die EventDesign Zertifizierung ist ein Teil des neuen Aus-und Weiterbildungstags “EduMonday”, der am Montag den 15. Mai 2017 stattfindet. Das kostenfreie Programm sei in fünf Themenbereiche untergliedert und biete Workshops und Seminare zu aktuellen Trendthemen, zu Event Design sowie Event Technologie sowie verschiedene Formate für die Supplier Weiterbildung an.

Der beliebte Verbändetag finde ebenfalls am Vortag der Messe statt. Das kostenfreie maßgeschneiderte Weiterbildungsprogramm gebe Veranstaltungsplanern bei Verbänden Expertenwissen an die Hand, um so auf aktuelle Herausforderungen bei ihrer Verbandstätigkeit reagieren zu können. Das Programm wurde laut Messe 2017 komplett überarbeitet und bestehe nun aus zwei Themenbereichen: einem Management-Track, der Themen wie Mitgliederschwund beleuchte, und einem operativ orientierten Meetings & Events Themenbereich. Dieser bearbeite operative Fragestellungen und erläutere, wie die Mitgliederaktivierung bei einer Veranstaltung optimiert werden könne oder wie sich neue Sponsoren gewinnen ließen.

Exclusively Corporate @IMEX, das exklusive Format für Veranstaltungsplaner in Unternehmen, wurde demnach ebenfalls überarbeitet und an den neuen Herausforderungen ausgerichtet. Themen, die dieses kostenfreie und exklusive Veranstaltungsformat bearbeitet seien u.a. ROI, kreative Event-Formate, neue Technologien, Sicherheitsrisiken sowie Trends und aufstrebende Destinationen. Nach Gruppendiskussionen teile sich das Programm in zwei Themenbereiche – einen für Senior Event Profis und einen für operative Eventplaner.

Aussteller auf der IMEX: Update und Neuigkeiten

Als neue Aussteller seien 2017 dabei: Saudi-Arabien, Meet Puerto Rico, Barcelona, Vienna House Hotels und Choose Chicago. Aussteller mit erweiterten Ständen seien u.a. Tourism New Zealand, Royal Caribbean International, Lettland, Slowenien, Accor und NYC.

Die IMEX in Frankfurt findet auf der Messe Frankfurt vom 16. bis 18. Mai 2017 statt.

http://www.imex-frankfurt.de

Bild: Messe Frankfurt