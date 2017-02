Drei SÃ¤ulen der Nachhaltigkeit: DZT will â€žUNWTO Year of Sustainable Tourism" nutzen

Die Welttourismusorganisation UNWTO koordiniert im Auftrag der UN-Generalversammlung die Umsetzung des „International Year of Sustainable Tourism for Development“. Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) ist Gold-Partner dieses UNWTO–Jahres und will so die Chance zur internationalen Positionierung des Reiselandes Deutschland als Destination mit vorbildlich nachhaltigen touristischen Angeboten und Dienstleistungen nutzen.

Zum Start des Themenjahres launcht die DZT unter www.germany.travel/nachhaltigkeit eine neue Microsite der DZT zum Thema „Nachhaltiges Reisen in Deutschland“. Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erklärt: „Vor dem Hintergrund wachsender Reiseströme, des Klimawandels und steigender Anforderungen der Verbraucher sind nachhaltige Angebote essenziell für die Zukunftsfähigkeit als Destination im internationalen Wettbewerb. Deshalb verankern wir gezielt den Aspekt Nachhaltigkeit als wesentliche Facette im Markenkern des Reiselandes Deutschland.“

Die Microsite bilde in 17 Sprachen kompakte Informationen zum „Nachhaltigen Reisen“ entlang der gesamten touristischen Wertschöpfungskette ab. Zu den Topics zählen klimafreundliches Reisen mit Bahn, Bus und ÖPNV, Unterkünfte, Kulinarik, Tradition & Brauchtum inkl. Freilichtmuseen, UNESCO-Welterbestätten, Slow Travel und Naturlandschaften, Green Cities inkl. Upcycling, Wellness / Kur & Heilbäder, barrierefreies Reisen und Green Meetings.

Über eine interaktive Deutschlandkarte können die User nachhaltige zertifizierte Beherbergungsbetriebe – vom einfachen EcoCamping bis zu Spitzenhotels finden.

Die Auswahl der Zertifikate erfolgt durch Experten von EcoTrans in Kooperation mit den Landesmarketingorganisationen. Starke Bilder, Slide-Shows und Videos sollen Authentizität schaffen, eine Optimierung für mobile Geräte unterstütze die Nutzerfreundlichkeit bei der Reiseplanung und unterwegs.

Die DZT habe ihre eigene Kompetenz zum Thema Nachhaltigkeit systematisch auf- und ausgebaut, stelle ihr Wissen den Partnern in verschiedenen Formaten zur Verfügung und verknüpfe die Kompetenzen innerhalb ihres Netzwerkes. Im Rahmen einer Drei-Säulen-Strategie beteilige sie sich an der Entwicklung von konkreten nachhaltigen Angeboten und Projekten, wie dem Bundeswettbewerb nachhaltiger Tourismusdestinationen oder dem Praxisleitfaden „Nachhaltigkeit im Deutschlandtourismus“.

Mit der zweiten Säule ‚Kommunikationsstrategie‘ verankere die DZT den Aspekt Nachhaltigkeit im Markenkern. Regelmäßig präsentiere die DZT den erreichten hohen Standard des Reiselandes Deutschland auf internationalen Workshops und Konferenzen.

Die interne Nachhaltigkeitsinitiative als dritte Säule optimiere die DZT-Aktivitäten in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht sowie die internen Workflows.

Die größte Vertriebsveranstaltung für den deutschen Incoming-Tourismus, den GTM, organisiert die DZT seit 2012 als Green Meeting. Nachprüfbar seien die erreichten Erfolge der DZT durch die Green Globe-Zertifizierung, die Anerkennung als Ökoprofit-Betrieb Frankfurt sowie die Einbindung in die von der Bundesregierung geförderte Initiative Energieeffizienz-Netzwerke.

www.germany.travel

Bild: Screenshot von 06.03.2017