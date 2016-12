UNWTO prÃ¤sentiert internationale Nachhaltigkeitsziele auf der greenmeetings und events Konferenz

Auf der vierten greenmeetings und events Konferenz im Februar 2017 soll eine Keynote der UNWTO aufzeigen, wie sich internationale Nachhaltigkeitsziele auf die Veranstaltungsbranche auswirken.

Für das Programm der vierten greenmeetings und events Konferenz (gme), die vom 13. bis 14. Februar 2017 in Waiblingen stattfindet, konnte demnach UNWTO-Nachhaltigkeitsexperte Dr. Dirk Glaesser als Keynote-Redner gewonnen werden.

Internationale Nachhaltigkeitsziele

Anlässlich des „Internationalen Jahres des nachhaltigen Tourismus“, das von der Welt-Tourismus-Organisation der Vereinten Nationen (UNWTO) für 2017 ausgerufen wurde, greift die greenmeetings und events Konferenz 2017 die internationalen Nachhaltigkeitsziele auf. Im Fokus stünden unter anderem nachhaltiges Wirtschaftswachstum, soziale Inklusion, effizienter Umweltschutz, kulturelle Werte und Sicherheit.



Dr. Dirk Glaesser stellt das UNWTO-Themenjahr vor und verbindet dies mit dem Aufruf an die Veranstaltungsbranche, sich dem Thema Nachhaltigkeit intensiv zu widmen. So sollen Entscheidungsträger und Beteiligte der gesamten Wertschöpfungskette inspiriert werden, die Veranstaltungsbranche als Katalysator und Multiplikator für nachhaltige Veränderungsprozesse in den Mittelpunkt zu rücken.



