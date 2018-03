ITB Berlin: Thüringen präsentiert sich mit neuem Messestand

Mit neu gestaltetem Messestand präsentiert sich das Reiseland Thüringen vom 7. bis 11. März 2018 auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin.

Auf 620 Quadratmetern zeigt die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) gemeinsam mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG) und 17 Tourismus-Partnern Thüringens touristische Höhepunkte.

„Bei der Umsetzung des neuen Messestandes für das Reiseland Thüringen wurden die Erkenntnisse aus der Landestourismusstrategie 2025 konsequent berücksichtigt.“, erläutert Bärbel Grönegres, Geschäftsführerin der Thüringer Tourismus GmbH den neuen Aufbau am Messestand. „Wir greifen die wichtigsten Reisemotive unserer Gäste in Themeninseln auf.“, so die Tourismuschefin weiter.

Zu den Reisemotiven gehören Kennerschaft (z.B. in Kultur oder Geschichte), Faszination (z.B. von bestimmten Orten und Zeiten), Sehnsucht (z.B. nach Natur, Entspannung, neuen Erfahrungen) und Neugierde (z.B. auf Unbekanntes, Neues jenseits des Mainstreams). Visualisiert und quasi ins Schaufenster gestellt würden mit großen beleuchteten Bildern die passenden Motive dazu. Das seien das Goethe-Schiller-Denkmal vor dem DNT in Weimar, die Wartburg in Eisenach und die Krämerbrücke in Erfurt. Eine nachgebaute Kulisse der Drachenschlucht in der Nähe des Rennsteigs lasse die Besucher in Thüringens Natur eintauchen.

Bauhaus 100 ist Schwerpunkt der Thüringen-Präsentation

„Schwerpunkt der Thüringen- Präsentation ist in diesem Jahr das 100. Bauhausjubiläum 2019. Denn das Bauhaus kommt aus Thüringen. Mit dieser Botschaft werben wir vor allem auch bei internationalen Fachpublikum und informieren bereits über die Höhepunkte im Jubiläumsjahr.“, betont Bärbel Grönegres. Die Themenfläche Bauhaus100 soll besonders durch eine Bildinstallation mit Bauhaus-Motiven und einer Replik der weltberühmten Bauhauswiege auffallen. Erstmals werde zudem ein Film zum neuen bauhaus museum in Weimar gezeigt, das im April 2019 bundesweit mit der ersten Ausstellung zum Jubiläum eröffnet werden soll.

Sonic Chairs spielen Bach, Liszt, Wagner und Clueso

Für akustische Impressionen aus Thüringen sorgen sogenannte Sonic Chairs am Thüringenstand. Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Richard Wagner oder auch Clueso sind in den bequemen Sesseln wie in einem Konzertsaal zu hören. Das absolute Klangspektrum vom hörbaren Schall bis zum Körperschall erlaubt es wechselnde Musik in absoluter Perfektion zu genießen.

Großflächige Panoramaprojektion

Rein optisch dominieren am Thüringen-Stand zwei 20 Meter breite Panoramaprojektionen. In einer Größe von 2,50 Meter gibt es unter anderem einen Blick auf Thüringens Landeshauptstadt Erfurt sowie Motive mit der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, dem Festsaal auf der Wartburg in Eisenach oder auch Impressionen aus dem Thüringer Wald mit dem Rennsteig.

Thüringer Küche im Fachbesucherbereich

Zudem verwöhnt an allen Messetagen der Thüringer Daniel Reichel, Küchenchef im Landgrafen Jena, und sein Team die Fachbesucher mit Thüringer Küche. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Rinderroulade mit kleinen Thüringer Klößen, Auswahl an Thüringer Wurst- und Käsespezialitäten oder auch Thüringer Blechkuchen. An den Publikumstagen wird der B2B-Bereich dann als öffentliches Restaurant genutzt.

Die Internationale Tourismusbörse ist mit rund 10.000 Ausstellern aus 185 Ländern die Leitmesse der weltweiten Reisebranche und wird jedes Jahr von rund 190.000 Fach- und Privatinteressenten besucht.

www.thueringen-entdecken.de