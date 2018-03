ITB 2018: Berlin versetzt Messebesucher in die Zwanziger Jahre

Besucher der Internationalen Tourismus Börse vom 7. bis 11. März erleben am Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg eine Zeitreise in das legendäre Berlin der Zwanziger Jahre.

Noch vor der Free-TV-Premiere der Serie „Babylon Berlin“ im Herbst sollen mit einer historischen Straßenszene die Goldenen Zwanziger wieder lebendig werden. Besucher können sich mit Zwanziger Jahre Accessoires ausstatten, in einem Original-Oldtimer Platz nehmen und ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen.



„Die Zwanziger Jahre prägen den Mythos Berlins und ihren weltweiten Ruf als Stadt der Freiheit bis heute“, sagt Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin. „An unserem Messestand können Besucher mit Szenen aus ‚Babylon Berlin‘ in das berüchtigte Nachleben der Stadt eintauchen.“



„Babylon Berlin“ ist bereits seit Oktober 2017 auf SKY zu sehen – mit großem Erfolg. Die Serie spielt in den 1920er Jahren und wurde an vielen Original-Schauplätzen in Berlin gedreht. visitBerlin erhofft sich positive Effekte für den Tourismus: Rund zehn Prozent der Berlin-Gäste werden laut Studie des Medienboard Berlin-Brandenburg durch Filme und Serien mit Drehort Berlin zu einem Besuch der Stadt inspiriert.

Berlins neue Mitte stellt sich vor

In den kommenden Jahren entstehen im Zentrum Berlins neue Häuser, die das Kulturangebot rund um die Museumsinsel erweitern. Zu dieser neuen kulturellen Mitte zählt das Humboldt Forum. Auf der großen Sonderfläche am Berlin-Stand können sich Besucher einen ersten Eindruck von diesem wichtigen Kulturprojekt verschaffen.



Weitere Kulturpartner auf der ITB sind unter anderem das Bauhaus Archiv und das Zeiss Großplanetarium. Kulturprojekte Berlin informieren über die geplanten Aktionen zum Tag der Deutschen Einheit. Zu den insgesamt 32 Partnern am Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg zählen erstmals auch das Hotel Oderberger und das Hotel Capri by Fraser.

Barrierefreies Berlin: App „accessBerlin“ mit neuer Route

Die App „accessBerlin“ erhält zur ITB ein Update: ab sofort bietet sie eine neue Route mit barrierefreien Attraktionen und Sehenswürdigkeiten entlang der S-Bahn-Linie 9 von Spandau nach Schönefeld. Ob Hotels, Restaurants oder Shoppingangebote – auf einen Blick werden alle Einrichtungen auf einer Karte angezeigt. „accessBerlin“ kann kostenfrei in allen App-Stores heruntergeladen werden.

Medizintourismus: „Berlin Health Excellence“ informiert über das Angebot der Stadt

Im Medical Tourism Pavilion in Halle 21b präsentiert visitBerlin gemeinsam mit „Medical Park Berlin Humboldtmühle“ und „Vivantes International Medicine“ Berlin als Standort der Spitzenmedizin. Interessierte können sich am Stand der Initiative „Berlin Health Excellence“ über die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten, das touristische Angebot der Stadt sowie weitere Services für Auslandspatienten informieren.



Weitere Informationen unter: www.berlin-health-excellence.com

Reiseland Brandenburg: Urlaub in und auf dem Wasser

Ein Messeschwerpunkt für das Reiseland Brandenburg ist in diesem Jahr der Wassertourismus. Im Frühjahr startet dazu gemeinsam mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern eine Kampagne, um für Deutschlands größtes vernetztes Wassersportrevier zu werben. Ein weiteres Highlight der ITB ist der 200. Geburtstag Theodor Fontanes 2019. Am Messestand können sich die Besucher über die geplanten Veranstaltungen informieren, die in Kooperation mit Kulturland Brandenburg und die Fontane-Stadt Neuruppin geplant sind. Das Naturkino am Messestand von Berlin-Brandenburg bietet den Gästen außerdem einen erholsamen Rückzugsort vom geschäftigen Messealltag.



Informationen zum Reiseland Brandenburg: www.reiseland-brandenburg.de