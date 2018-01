Staraufgebot: Neue Storytelling-Kampagne für das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern

„Endlich Ruhe!“ Lässig, charmant und selbstironisch setzt sich das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern mit der ab jetzt unter diesem Titel laufenden fünfteiligen Serie filmisch in Szene. Prominent unterstützt wird es dabei von bekannten Schauspielern.

Die beiden Grimme-Preisträger Anneke Kim Sarnau und Hinnerk Schönemann suchen und finden demnach in den Filmen die Ruhe zwischen Ostsee und Seenplatte. Die beiden Schauspieler werden in zwei Folgen noch verstärkt durch Olaf Schubert (u. a. „Heute Show“), der als Sachse schon mit Kindesbeinen in der Ostsee stand. Auch Anneke Kim Sarnau und Hinnerk Schönemann stünden in authentischer Weise für den Nordosten: Sie ermittelt im „Polizeiruf 110″ aus Rostock; er ist gebürtiger Rostocker und lebt in der Mecklenburgischen Seenplatte.

Mit Charme, Herz und norddeutschem Humor sollen sie in „Endlich Ruhe!“ filmisch das besondere Verhältnis zwischen Gastgebern und Gästen widerspiegeln. Zu sehen sind die Filme fast ausschließlich im Internet und in sozialen Medien. Sie sind hinterlegt auf dem Youtube-Kanal des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern (youtube.com/aufnachmv), der Auftraggeber für die Produktion ist.

Mit finanzieller Unterstützung der Landesregierung entstand die erste reine Online-Filmkampagne des Landes mit der bislang größten angestrebten Verbreitung. Die Reichweite soll sich bereits nach einem Zeitraum von einem halben Jahr mindestens im Bereich von einer Million Zuschauer bewegen; die gesamte Laufzeit betrage zwei Jahre. Kooperationspartner sind neben dem Landesmarketing und der Filmland MV gGmbH fünf touristische Regionen bzw. Orte in Mecklenburg-Vorpommern.

„Ruhe ist in der überhitzten, beschleunigten Zeit ein Riesenthema und der Aufsteiger unter den Urlaubsmotiven in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei verbinden die Menschen mit Ruhe auch Werte wie die innere Balance und Ausgeglichenheit. Mit dem Thema eng verbunden sind die natürlichen Vorzüge des Landes: die Naturlandschaften wie Seen, Strände oder Nationalparks. Aber auch die salzhaltige Luft und das milde Reizklima, die Urlauber wieder durchatmen lassen. Viele Orte in Mecklenburg-Vorpommern strahlen eine hohe Qualität der Ruhe aus – dies ist ein absoluter Wettbewerbsvorteil“, erklärte Bernd Fischer, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Laut der aktuellen repräsentativen Gästebefragung (Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus) ist für fast 50 Prozent der MV-Urlauber – das sind pro Jahr rund sechs Millionen Menschen – Ruhe ein ausschlaggebender Reisegrund.

Gedreht wurde im Sommer 2017 in den fünf beteiligten Regionen bzw. Orten: im Ostseebad Binz auf Rügen, in der Landeshauptstadt Schwerin, auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (Ostseebad Ahrenshoop), in der Mecklenburgischen Seenplatte (Plau am See) sowie in Rostock-Warnemünde. Drehorte, Plots und Charaktere wechseln – das Prinzip von „Endlich Ruhe“ jedoch ziehe sich durch alle fünf Folgen: Auf norddeutsche, aber durchaus ungewöhnliche und manchmal erst auf den zweiten Blick hilfsbereite Art und Weise verhelfen die Mecklenburger und Vorpommern den Gästen des Landes zu Ruhe und zum inneren Gleichgewicht.

Die prominenten Akteure stünden Pate nicht nur für viele attraktive Tourismusregionen. Mit den Filmen zeugten sie auch von der Kreativität und Qualität der Filmbranche in Mecklenburg-Vorpommern. Die Streifen seien „Made in MV“ – sie wurden von Akteuren aus dem Land geplant, gedreht und produziert. Geleitet wurde die Produktion von der Produktionsfirma Populärfilm aus Rostock.

Um möglichst viele potenzielle Interessenten für das Urlaubsland MV erreichen zu können, wurde ein detailliertes Vertriebskonzept erstellt. Dieses setze auf die Verbreitung über so genannte Influencer, die erfolgreich in sozialen Netzwerken agieren und eine zahlenmäßig und nach ihren Interessen relevante Anhängerschaft aufwiesen. Zudem werde die in vielen On- und Offlinekanälen präsente touristische Jahreskampagne des Tourismusverbandes mit einer Gesamtreichweite von knapp 17 Millionen direkten Kontakten für die Werbung zu „Endlich Ruhe!“ genutzt. Nicht zuletzt sollen die fünf Filme auch auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin vom 7. bis 11. März 2018 eine zentrale Rolle spielen und so den Auftritt Mecklenburg-Vorpommerns als diesjährigem offiziellen Partnerland der weltgrößten Reisemesse vervollkommnen. Dafür werden sie eigens in englischer Sprache synchronisiert.

https://www.youtube.com/aufnachmv

Bild: TMV/Gohlke