Rekord-CMT beendet

Die größte CMT aller Zeiten ist nun auch offiziell die erfolgreichste CMT aller Zeiten: Im 50. Jubiläumsjahr lockte die Urlaubsmesse die Rekordzahl von 2192 Ausstellern und 265.000 Besuchern auf das Stuttgarter Messegelände.

„Die CMT ist in neue Dimensionen vorgestoßen", freute sich Messegeschäftsführer Roland Bleinroth. „Deutlich mehr als eine Viertelmillion Besucher binnen neun Tagen - das ist absoluter Rekord! Die CMT hat damit eindrucksvoll ihre Position als weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit ausgebaut." Es sei bemerkenswert, dass nicht nur die zehn Messehallen stets sehr gut gefüllt gewesen wären, sondern dass auch die neuen Veranstaltungen und Weiterentwicklungen hervorragend funktioniert und die Besucher begeistert hätten. „Gerade die Töchtermessen Fahrrad- & Erlebnisreisen mit Wandern und dem neuen Thermik-Bereich, die Golf- & Wellnessreisen sowie die Kreuzfahrt- & Schiffsreisen haben sich in der neuen Paul Horn Halle prächtig entwickelt.“

Auch das Fachbesucherprogramm unter anderem mit dem „fvw Destination Germany Day“, dem Travel Market und dem weiterentwickelten Stellplatzgipfel mit einer begleitenden Ausstellung erfreute sich großer Beliebtheit. Ergänzt wurde das Angebot durch den „CMT Karrieretag“ für Nachwuchskräfte aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Touristik. „Außerdem haben wir neben unseren Partnerländern Ungarn und Panama sowie der Caravaning-Partnerregion Trentino auch neue Themen erfolgreich positioniert“, sagte Guido von Vacano, Mitglied der Geschäftsleitung. „Zum Beispiel den neuen Outdoor-Bereich ,Thermik‘, der zusätzliche Besucher generiert hat, oder unseren ersten Partnerstädtetag, der auf Anhieb gezündet hat.“

Hohes überregionales Interesse

Die Messebesucher honorierten das umfangreiche Rahmenprogramm sowie das vielfältige Angebot auf dem komplett ausgebuchten Gelände. Sie verliehen der CMT die Schulnote 2. 92 Prozent der befragten Besucher gaben an, die Messe wieder besuchen zu wollen. Im Schnitt blieben sie knapp fünf Stunden auf der CMT, um sich bei den Ausstellern aus 100 Ländern und mehr als 360 Regionen und Städten zu informieren und die 1000 ausgestellten Fahrzeuge in Augenschein zu nehmen. Rund ein Viertel der Besucher nahm eine Anreise von über 100 Kilometern auf sich, um sich vom Angebot der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit begeistern zu lassen. Von den Ausstellern gab es durch die Bank sehr gute Noten für die hohe Qualität der Besucher. Sie lobten, dass die Messebesucher gut informiert und vorbereitet auf die CMT gekommen seien.

Den Schwung aus dem Vorjahr konnte die Caravaning-Industrie auch auf die CMT 2018 mitnehmen. Stuttgart, so die Branchenvertreter, habe seine Funktion als Barometer für die Reisemobil- und Caravan-Branche bestätigt. Mit der wachsenden Beliebtheit von Nahzielen steht ein weiterer Trend unmittelbar in Zusammenhang: Das dicke Nachfrage-Plus beim Caravaning-Urlaub. Die Branche habe „ein Rekordjahr“ hinter sich, sagte Hermann Pfaff, Präsident des Caravaning Industrie Verbandes Deutschland.

CMT-Partnerländer und CMT-Partnerregion mit viel Zulauf

Begeisterung herrschte auch bei den Partnerländern: „Für uns war es wichtig, hier im Fokus zu stehen“, sagte Eszter Alföldi vom Ungarischen Tourismusamt in Budapest. Gleichermaßen zufrieden mit ihrer Messeteilnahme zeigte sich die Caravaning-Partnerregion Trentino: Positiv zu bewerten seien „die Resonanz vor Ort sowie die zahlreichen Erwähnungen in den Medien“, sagte Cinzia Gabrielli, Medien- und PR-Beauftragte von Trentino Marketing.

Diesen Eindruck teilten auch andere Aussteller im Tourismus-Teil. Louis Hoffmann, Marketing, Deutsche Bodensee Tourismus GmbH: „Die Messe lief bestens – 2018 war wieder ein gutes CMT-Jahr! Schon nach dem ersten Wochenende mussten Prospekte nachgeliefert werden. Auch die Qualität der Gespräche war sehr hoch, und die Kunden fragten gezielt nach Angeboten. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Messeauftritt und freuen uns schon auf 2019.“

Große Zufriedenheit der Aussteller im C-Teil

Zufrieden äußerten sich die Aussteller im Caravaning-Teil. Bernd Wuschack, Geschäftsführer Carthago Gruppe: „Wir sind mit unseren Reisemobilmarken Carthago und Malibu optimistisch zur CMT nach Stuttgart gekommen, die hohen Erwartungen wurden aber deutlich übertroffen. Der Publikumszuspruch war geradezu überwältigend. Bisweilen bildeten sich regelrechte Warteschlangen. Unsere Tochtermarke Malibu profitierte mit erheblich größerer Ausstellungsfläche stark von der neuen Aufteilung der Messehallen. Unser Fazit: Ob Carthago oder Malibu − die CMT hat unseren beiden Marken kräftigen Schub für das Jahr 2018 verliehen.“

Töchtermessen der CMT stark nachgefragt

Ausgesprochen zufrieden mit dem Messeverlauf zeigten sich die Aussteller der Töchtermessen Golf- & Wellnessreisen und Kreuzfahrt- & Schiffsreisen, die am zweiten Wochenende von Donnerstag bis Sonntag ihre Pforten geöffnet hatten. Rund 260 Unternehmen präsentierten in der Paul Horn Halle ihre Neuheiten und Angebote für das Golf- und Urlaubsjahr 2018.

Fahrradreisen und Wandern weiter im Aufwind

Am ersten CMT-Wochenende war die Fahrrad- und Erlebnisreisen mit Wandern zusammen mit dem neuen Thermik-Bereich im Fokus des Interesses gestanden. Der Fahrrad- und Wandertourismus ist auf Erfolgskurs und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Davon konnten sich die 349 Aussteller erneut überzeugen. Sie lobten ein fachkundiges, interessiertes Publikum, das gezielt nach aktuellen Trends, unentdeckten Reiseregionen für Wander- und Fahrradreisen fragte oder sich nach dem richtigen Zubehör und passender Bekleidung erkundigte.

Wer sich nicht bis zur CMT 2019 in Stuttgart gedulden will, hat zwei Alternativen: Die nächste CMT China findet vom 1. bis 3. Juni 2018 in Nanjing statt. Der Partner für die Auslandstochter ist Freudenstadt im Schwarzwald. Zudem organisieren die Messe Leipzig, Fleet Events und die CMT erstmals gemeinsam die Messe „Touristik & Caravaning“ (TC) vom 21. bis 25. November 2018 auf dem Leipziger Messegelände.

Die CMT 2019 in Stuttgart läuft vom 12. bis 20. Januar.

www.messe-stuttgart.de/cmt