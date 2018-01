Touristik & Caravaning Leipzig: CMT steigt ein

FLEET Events, die Leipziger Messe sowie die Stuttgarter CMT veranstalten künftig gemeinsam die Touristik & Caravaning Leipzig.

Ab sofort arbeiten die drei Partner zusammen, um die in Ost- und Mitteldeutschland führende Position der Touristik & Caravaning (TC) Leipzig noch weiter auszubauen. Die TC beendete die 2017er Ausgabe mit rund 60.000 Besuchern und 600 Ausstellern aus 20 Nationen.

„Wir haben mit der CMT in den vergangenen fünf Jahrzehnten reichlich Erfahrung in den Bereichen Tourismus und Caravaning gesammelt. Diese Expertise künftig nicht nur in Stuttgart und Nanjing, sondern auch in Leipzig unter Beweis stellen zu dürfen, ist eine spannende Aufgabe, auf die wir uns sehr freuen“, sagt Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart und verantwortlich für die CMT.

„Nachdem wir in den letzten beiden Jahren die traditionsreiche TC mit Unterstützung vieler großartiger Partner umfassend modernisieren konnten, wird mit dieser besonderen Kooperation die nachhaltige Weiterentwicklung auf höchstem Level sichergestellt“, meint Christoph Rénevier, Geschäftsführer von FLEET Events.

Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe: „Die Touristik & Caravaning ist ein Publikumsmagnet, der mit unserer perfekten Infrastruktur und der als Service-Champion der deutschen Messen ausgezeichneten Dienstleistungskompetenz beste Rahmenbedingungen findet. Mit der CMT gewinnen Fleet Events und wir nun einen starken Partner für die Weiterentwicklung der größten Reisemesse Mitteldeutschlands.“

Die erste TC, bei der die neuen Partner aktiv zusammenarbeiten, findet vom 21. bis 25. November 2018 auf der Leipziger Messe statt.

http://www.tc-messe.de