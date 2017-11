Upgrade Your Winter: Schweiz Tourismus startet Winterkampagne

Der lange erwartete Turnaround im Schweizer Tourismus ist geschafft. Nach rückläufigen Gästezahlen ist die Trendwende nun Tatsache. Die neue Winterkampagne soll den Schwung mitnehmen.

Bereits die Sommermonate Mai bis September 2017 zeigten mit einem Logiernächte-Plus von 5.6 % eine positive Entwicklung, welche sich im Winter fortsetzen dürfte. Jürg Schmid, Direktor Schweiz Tourismus (ST), beurteilt das von der Konjunkturforschungsstelle (KOF) für die Wintersaison prognostizierte Logiernächte-Wachstum in den alpinen Regionen von 3,7 % als ermutigendes Zeichen: "Wir erwarten, durchschnittliches Wetter vorausgesetzt, eine gute Wintersaison. Unsere heute gemeinsam mit der Branche lancierte Offensive mit echten Mehrwerten für die Gäste trägt zum Wachstum bei." Diese Zuversicht will ST mit der neuen Winter-Kampagne zum Ausdruck bringen.

Upgrade Your Winter: mehr Schweizer Winter.

In der Schweiz sind demnach die Berge höher, der Schnee eine Spur tiefer, die Erfahrung intensiver als im übrigen Alpenraum. ST will mit 1.112 Marketing-Aktivitäten in 22 Märkten die Vorzüge des Schweizer Winters zeigen. Neben dem neuen Werbefilm und dem neu strukturierten Webauftritt stünden authentische Erlebnisse mit bleibender Erinnerung für den Gast im Zentrum der Botschaft "Upgrade Your Winter". Mehrere Hundert solcher Wintererlebnisse, in Begleitung von Einheimischen, seien online über die Erlebnisplattform von ST "MySwissExperience" abrufbar.

Mehr für den Gast

Das Produkt "Upgrade Your Ski Day", das Besitzer von gültigen Billetten von schweizweit 30 Bergbahnen bereits am Vortag ab 15.00 Uhr auf die Berggipfel bringt, ist aber nicht die einzige Neuerung. So lanciert ST gemeinsam mit SchweizMobil ein einzigartiges Angebot. Per Dezember seien neu über 3.000 Kilometer an Winterwanderwegen, Schneeschuhtrails, Langlaufloipen und Schlittelpisten einheitlich ausgeschildert und online erfasst.

Das Angebot «Skifahren in drei Tagen» von Swiss Snowsports bringe zudem Ski-(Wieder-) Einsteiger innerhalb von nur gerade drei Tagen auf eine blaue Piste – mit Erfolgsgarantie.

Auch die "First Ski Experience" von ST wird nach ihrer erfolgreichen Lancierung im vergangenen Jahr im kommenden Winter wieder angeboten. Sie führt Gäste innerhalb eines halben Tages erstmals auf die Skis, inklusive Skilehrer und Ausrüstung. Ein Angebot, das nicht nur Gäste aus Fernmärkten wie beispielsweise China schätzen, sondern zunehmend auch bei neuen Zielgruppen wie etwa in der Schweiz wohnhaften Expats auf Interesse stossen dürfte.

www.myswitzerland.com/winter

www.myswitzerland.com/myswissexperience

www.myswitzerland.ch/upgrade-your-ski-day

www.myswitzerland.ch/ski-in-3-tagen

www.myswitzerland.com/skiexperience

http://www.schweizmobil.ch/winter (ab 1. Dezember 2017)

Bild: Copyright : Switzerland Tourism/Maurin Bisig