St. Johann in Tirol: Neue Werbelinie MEIN YAPADU

Der Tourismusverband der Region St. Johann in Tirol hat einen einen neuen Positionierungsprozess abgeschlossen. Vollendet wurde das Projekt mit einer neuen Werbelinie.

„Wir haben unseren inhaltlichen Rahmen abgesteckt und dies mit einer sehr frischen und eigenständigen neuen Werbesprache und Werbebotschaft versehen“, zeigt sich Josef Grander, Obmann des Tourismusverbandes, stolz über das Ergebnis. In mehreren Workshops mit Mitgliedern, aber auch im Rahmen des Aufsichtsrates und Vorstandes, wurde rund um das Thema „Glück“, gemeinsam mit dem Marken- und Strategieexperten Tom Jank, die völlig neue Kommunikationslinie für die Region erarbeitet.

Der vorausgehende Positionierungsprozess hatte ergeben, dass die Region über eine Vielzahl an attraktiven Angeboten verfügt, die Stärke der Region letztlich in einem breiten Angebot und somit in Vielfalt zu sehen ist. „Schon während des Prozesses wurde uns klar, dass wir nicht über den einen, zentralen Wettbewerbsvorteil verfügen, sondern unsere Region eigentlich vor allem mit der Lage (mittendrin), einer gewissen Unaufgeregtheit, eben der Vielfalt, aber auch einer gewissen Urbanität inmitten herrlicher Natur punktet“, erläutert Gernot Riedel, Geschäftsführer des Tourismusverbandes, den Werdegang. Aus all diesen Ergebnissen formulierte sich der zentrale Wert des Urlaubserlebnisses – nämlich Glück. Daraus entstand der neue Markenclaim: MEIN YAPADU. „Wir meinen Glück, wir sagen Yapadu“, bringt Aufsichtsratsvorsitzender Günther Huber die neue Werbebotschaft auf den Punkt.

Diese Botschaft soll jetzt auf allen Ebenen – von Internet bis Print und Radio sowie auf den sozialen Channels umgesetzt werden - vor allem aber auch für Vermieter nutzbar sein. „Das Thema Glück kann von allen Vermietern der gesamten Region erlebbar gemacht werden, auf allen Ebenen, hier kann auch jeder seine eigenen Ideen umsetzen und dafür sorgen, dass Gäste wie auch Einheimische jeden Tag aufs Neue persönliche Glücksmomente erleben können“, bringt Riedel die Vielseitigkeit der Werbelinie nochmals zusammenfassend auf den Punkt.

Für alle Partner in der Region wurde MEIN YAPADU in einer Glücksfibel, zum handlichen Nachlesen und Nachdenken, veröffentlicht. Diese Fibel ist erhältlich im Tourismusverband oder wird auf Wunsch auch gerne zugeschickt.

Bild: Screenshot Webite vom 20.10.2017, 9:40 h