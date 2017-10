Eurowings Kunden bestimmen das nächste Ziel im Streckennetz

Eurowings lässt seine Fluggäste über das nächste Reiseziel entscheiden. Der passende Claim dazu: You vote, we fly.

Selbst das größte Streckennetz lasse den einen oder anderen Wunsch offen. Deshalb können Kunden der Airline ab sofort entscheiden, welcher europäische Hotspot das nächste Eurowings Top-Ziel im Streckennetz sein soll. Auf vote-and-fly.com kann jeder an der Kampagne ‚You vote, we fly‘ teilnehmen und für seinen Favoriten stimmen. Nach dieser Abstimmungsrunde blieben drei Ziele übrig. Das große Finale für die Podiumsplätze steigt dann noch im Oktober auf Facebook – per Live-Voting.

Darf´s Biarritz, Brac, Bergen oder Belfast sein? Vielleicht lieber Trieste, Castellón oder Shannon? Oder wie wär´s mit Mostar, Podgorica oder Trapani? Eurowings Kunden haben die Qual der Wahl. Um die Entscheidung ein wenig zu erschweren gibt´s zu jeder Destination einen flotten Promo-Videoclip. Zehn Ziele, zehn Videos, zehn Mal Fernweh – alle Clips sind auf www.vote-and-fly.com veröffentlicht.

„Unsere Kunden bestimmen, wohin wir fliegen sollen – das gibt´s bei keiner anderen Airline“, sagt Eurowings Geschäftsführer und Chief Commercial Officer Oliver Wagner. „‘You vote, we fly‘ zeigt erneut, wie nah wir am Kunden dran sind.“ Zu gewinnen gibt es auch was: Eurowings verlost 50 Flüge für je zwei Personen zur Siegerdestination.

www.vote-and-fly.com

www.facebook.com/eurowings