Switzerland Travel Mart 2017: Positive Bilanz der grössten Schweizer Tourismusmesse

In der Schweiz stehen die Zeichen weiter auf Entspannung: Schweiz Tourismus (ST) freut sich zusammen mit 350 Schweizer Tourismusanbietern über eine positive Bilanz des Switzerland Travel Mart (STM).

Der STM hatte zu seiner 19. Ausgabe vom 10. bis 13. September 2017 nach Davos geladen – 480 ausländische Einkäufer aus rund 50 Ländern, darunter auch zahlreiche Großveranstalter (sog. Global Accounts) sowie Fachjournalisten, sind dieser Einladung in die Bündner Berge gefolgt. Es folgten demnach wieder deutlich mehr Reiseanbieter aus den europäischen Nahmärkten der Einladung. Das Ziel des diesjährigen STM war es, 341.000 zusätzliche Logiernächte in der Schweiz auszulösen, was einen touristischen Umsatz von 84.2 Millionen CHF bedeute. Gemäß ersten Rückmeldungen von den teilnehmenden Schweizer Tourismusanbietern dürfte dieses Ziel erreicht werden.

Wieder mehr Reiseveranstalter aus den Nahmärkten

Reiseveranstalter aus China (mit Hong Kong und Taiwan) stellten mit 49 Teilnehmern nicht nur die stärkste chinesische Delegation der Geschichte, sondern auch die größte Delegation am diesjährigen STM. Dahinter folgten die Vertreter aus den USA und Großbritannien (42, bzw. 33 Teilnehmende). Auch Märkte wie Deutschland, Russland, Japan oder Indien waren mit größeren Delegationen von 20 bis 30 Tour Operators an der Messe stark präsent.

Erstmals in Davos teilgenommen haben Tour Operators aus dem Iran mit einer Delegation von sechs Personen. Es waren aber besonders Nahmärkte wie Deutschland (29), Polen (12) oder die Niederlande (10), die 2017 wieder größere Delegationen stellten als noch am letzten STM vor zwei Jahren.

Jürg Schmid, Direktor von Schweiz Tourismus, freut sich über die Rückkehr des Interesses aus den europäischen Märkten und das stetige Wachstum der asiatischen Delegationen: «Das Potential in den Nahmärkten ist wieder größer. Und die Rekord-Präsenz der asiatischen Tour Operators am STM 2017 zeigt klar die enorme Bedeutung, welche die Schweiz als Reisedestination in diesen Ländern hat». Der alle zwei Jahre stattfindende STM trägt dazu bei, die Präsenz des Ferien- und Kongresslands Schweiz auf dem internationalen Reisemarkt* zu verstärken und die Tourismusentwicklung zu unterstützen.

http://www.stnet.ch/

Bild: swiss-image.ch/Photo Andy Mettler