“STADTLIEBE2GO“: Städte in Schleswig-Holstein startet neue Kampagne und Planungstool

Die Marketingkooperation Städte in Schleswig-Holstein e.V. (Kurz: MakS) möchte mit seinem neuen Produkt „STADTLIEBE2GO“ und einer geplanten Werbekampagne das Segment der individuellen Städterundreisen im Land attraktiver machen.

Seit dem 01. September 2017 ist die Website der Werbekampagne „STADTLIEBE2GO“ online und soll den Nutzern als Inspirationsquelle für Städtereisen in Schleswig-Holstein dienen. Das Onlinetool biete dem Interessenten eine individuell planbare Städterundreise zu den zwölf Mitgliedsstädten der Marketingkooperation in Schleswig-Holstein an. Sobald der Gast eine Stadt als Reiseziel ausgewählt hat, kann er sich zwischen fünf Kategorien entscheiden: Übernachtung, Gastronomie, Kultur, Shopping und Glücksorte.

Anschließend werden ihm für jede Kategorie bis zu sechs besonders empfehlenswerte Vorschläge unterbreitet, die er bei Interesse direkt seinem digitalen Reiseplan hinzufügen kann. Den persönlich erstellten Reiseplan kann der Nutzer online teilen oder als Reisevorbereitung direkt ausdrucken, bei Facebook verschicken oder auch über soziale Netzwerke teilen. Für weitere Informationen sei zudem jeder Tipp mit einem Direktlink zur offiziellen Website der Veranstaltung oder der Lokalität verknüpft, um bei Bedarf eine Buchung zu erleichtern.

Hat sich der Nutzer für eine Städterundreise entschieden, kann er zwischen den Verkehrsmitteln Auto, Bus, Bahn und Fahrrad wählen und bekommt sofort die passende Verkehrsanbindung für seine persönliche Auswahl vorgeschlagen. Somit steht dem Interessenten am Ende eine individuell geplante Städterundreise mit verschiedenen Highlights zur Verfügung.

Das Onlinetool „STADTLIEBE2GO“ soll die attraktiven Städte Schleswig-Holsteins als die perfekten Reiseziele im hohen Norden präsentieren. Die Idee für die Kampagne sei in Anlehnung an das beliebte und bewährte STADTLIEBE Magazin entstanden, das in gedruckter Form über die „12 Städte zum Verlieben“ berichtet.

Die Marketingkooperation Städte in Schleswig-Holstein e.V. will mit der Kampagne „STADTLIEBE2GO“ auf die deutlichen Veränderungen in der Tourismusbranche reagieren. Das Segment Städtereisen verzeichne einen klaren Wachstumsschub und das Interessenspotential der Bevölkerung an Städtereisen habe sich im vergangenen Jahrzehnt fast verdoppelt.

Immer mehr Menschen seien zudem auch im Urlaub online unterwegs, nutzen das mobile Internet auf ihrem Smartphone oder Tablet und verändern somit die Dynamik des Reiseverhaltens im Zuge der Digitalisierung. „STADTLIEBE2GO“ soll somit dem Trend der nächste zehn Jahre gerecht werden, sich im Netz über Reiseziele zu informieren und online zu buchen.

ZIELGRUPPEN

Frauen und Männer oder Paare ohne Kinder mit einer hohen Reiseaffinität

Sie sind mobil

haben ein mittleres bis hohes Einkommen

hohe Empathie zur Heimat oder Städten im Umkreis von 500 Kilometern

Alter zwischen 35 und 65 Jahren

Die Tages- und Übernachtungsgäste bewegen sich immer mehr auf Online-Plattformen, um sich über Städtereisen zu informieren.

Auf Reisen ist die Zielgruppe mit ihren mobilen Endgeräten (Smartphone oder Tablet) unterwegs und informiert sich auch vor Ort über saisonale Veranstaltungen, Tipps für Übernachtungen, Gastronomie, Kultur, Shopping und Glücksorte.

https://www.staedte.sh