Heilbronn präsentiert neues CD und Logo

Heilbronn sieht sich als Stadt im Aufbruch. Diese Entwicklung macht die Stadt jetzt mit neuem Logo und neuem Corporate Design (CD) nach innen und außen hin sichtbar.

Bei einem Pressegespräch haben Oberbürgermeister Harry Mergel und die mit der neuen Markenentwicklung beauftragte Agentur wirDesign communication AG (Braunschweig/Berlin) das neue Logo vorgestellt. „Wir haben jetzt ein attraktives neues CD“, so Mergel, „das wir Schritt für Schritt mit Leben erfüllen werden.“

Der Auftrag an die Agentur lautete: eine Marke zu entwickeln, die zum einen die Attraktivität Heilbronns in der öffentlichen Wahrnehmung herausstellt und gleichzeitig die Identifikation mit der Stadt Heilbronn fördert.

Gestalterisches Spannungsfeld – frischerer Stil

Entwickelt hat wirDesign ein Logo, das die prägenden Initialen „H“ und „N“ in den Mittelpunkt rückt. Unter dieser starken Dachmarke firmiere künftig nicht nur die Stadtverwaltung, auch die Heilbronn Marketing GmbH soll als erste Tochter auf das neue Erscheinungsbild umstellen. Der Zusatz „Stadt“ ist aus der Wortmarke des Logos verschwunden. Auch der Adler, das Wappentier der Stadt, ist nicht mehr fester Bestandteil des Logos. Er erscheint künftig nur auf Medien der städtischen Verwaltung in Kombination mit dem Logo und wurde grafisch deutlich vereinfacht.

Der Gedanke hinter dem neuen Corporate Design: Die prägenden Buchstaben „HeilbronN“ sollen ein gestalterisches Spannungsfeld bilden. Auch in der Typografie und der Bildsprache verfolge die Stadt künftig einen frischeren Stil. Die bisherige Rotis-Hausschrift wird durch die Schrift Source Sans Pro abgelöst. Die Markenwerte Heilbronns „aufgeschlossen“, „lebensfroh“, „bildungsstark“ und „wirtschaftsstark“ würden in der Bildsprache aufgegriffen und zeigten sich in einer inspirierenden Bandbreite von Motiven. Rund 150.000 Euro hat die Stadt nach eigenen Angaben für die Entwicklung des neuen CD investiert, 35.000 Euro davon kommen von der Heilbronn Marketing GmbH (HMG).

Bis Ende des Jahres sollen zunächst Geschäftspapiere und digitale Vorlagen umgestellt werden. Zu Beginn des neuen Jahres soll die Stadtzeitung im neuen Design erscheinen, zur Jahresmitte 2018 soll auch der Internetauftritt der Stadt und der Heilbronn Marketing GmbH im neuen Design umgesetzt sein.

Mehrstufiger Prozess

Der Entwicklung des neuen Corporate Designs vorausgegangen sei ein mehrstufiger Prozess, der an die Entwicklung der Stadtkonzeption Heilbronn 2030 angedockt war. Im Dialog mit Bürgern, Experten und Vertretern von Stadt, öffentlichen Institutionen und Unternehmen erarbeitete die Agentur avcommunication zunächst Heilbronn-typische Identifikationsmerkmale. Als entscheidende Markenbausteine der Stadt Heilbronn hatte die Ludwigsburger Agentur die Attribute „aufgeschlossen“, „lebensfroh“, „bildungsstark“ und „wirtschaftsstark“ identifiziert. Als Heilbronner Markenkern formulierten sie: „Die eigene Energie in Erfolge für die Gemeinschaft umwandeln“ oder kurz „Energie in Erfolge umsetzen“.

In einem anschließenden durch eine Jury begleiteten Wettbewerb für den neuen Markenauftritt der Stadt Heilbronn hatte sich wirDesign unter insgesamt 42 bundesweiten Bewerbern durchgesetzt.

www.heilbronn.de

Bilder: wirDesign/Stadt Heilbronn