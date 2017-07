bookingkit kooperiert mit DMOs: Start in Berlin

bookingkit will jetzt auch Destinationsmanagementorganisationen (DMOs) unterstützen. Verbesserte Buchbarkeit in Echtzeit, mehr Angebot und größere Vielfalt – das seien die Ziele der neuen Vermarktungskooperationen. Den Anfang macht Berlin.de.

Die Onlinebuchungs- und Management-Softwares für Erlebnisse kooperiert mit Berlin.de, dem offiziellen Online-Auftritt der deutschen Hauptstadt. Bisher fokussierte sich das junge Berliner Start-up auf die europaweite Verfügbarkeit jedes Erlebnisangebotes über internationale Vertriebskanäle wie mydays, GetYourGuide oder TripAdvisor. Die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wie berlin.de soll die neue bookingkit-Strategie verdeutlichen, besonders die regionale Auffindbarkeit stetig zu verbessern. Weitere Kooperationen mit DMOS sollen in den nächsten Wochen folgen.

„Typisch Berlin, typisch Hauptstadt: Berliner Erlebnisse sind durch unsere Zusammenarbeit nun endlich auch dort präsent, wo sie hingehören – auf berlin.de! Denn nichts liegt näher, als ein Erlebnis in einer Stadt oder Region auch lokal zu vermarkten, insbesondere um aktuelle Besucher der Stadt zu erreichen“, erklärt Christoph Kruse, einer der Geschäftsführer und Gründer von bookingkit. „Und da es spontane Buchungen nicht nur in der pulsierenden Hauptstadt gibt, ist Berlin.de für uns ein perfekter Auftakt für weitere gemeinsame Projekte mit Städten, Regionen und DMOs in ganz Europa.“

Durch die Verbindung des Event-Kalenders mit dem digitalen Angebot aller regionalen bookingkit Nutzer, von Kochkursen, über den Segway-Verleih bis hin zu angesagten Trendangeboten wie Escape Games oder Trampolin-Jumphouses, entwickele sich berlin.de zu einem der umfangreichsten Regionalangebote für Veranstaltungen und Erlebnisse in Berlin. Gleichzeitig erhalten Erlebnisanbieter aus Berlin eine perfekte Ergänzung ihrer Vermarktungsmöglichkeiten.

„Eine Kooperation mit bookingkit ist eine sinnvolle Erweiterung unseres Veranstaltungskalenders, der bisher nur Kunst, Musik und Kultur abdecken konnte. Mit der Erweiterung um Freizeitangebote schaffen wir Mehrwerte für Erlebnisanbieter und Besucher gleichermaßen“, so Thomas Bauer, Manager Kooperationen & eCommerce der BerlinOnline Stadtportal GmbH & Co. KG. „Denn mit bookingkit holen wir uns mit einem Schritt nicht nur ein noch bunteres Angebot an Bord, sondern eine moderne Lösung, die die Anzeige von Verfügbarkeiten und eine Buchung in Echtzeit ermöglicht.“

https://bookingkit.net/