Crossmedia-Aktion: WDR 4-Moderatorin berichtet eine Woche lang live für Tourismus NRW

Für eine crossmediale Aktion des WDR rund ums Radfahren begibt sich Janine Breuer-Kolo auf Radtour vom Drachenfels bis zum Baldeneysee. In den Social Media-Kanälen von Tourismus NRW erhalten Fans Live-Eindrücke von ihrer Reise.

Die WDR-Moderatorin Janine Breuer-Kolo fuhr dazu gemeinsam mit dem Moderator der WDR-Fernsehsendung „Wunderschön“, Marco Schreyl, in der Woche vom 17. bis 22. Juli 2017 mit dem Fahrrad vom Drachenfels bis zum Baldeneysee nach Essen. Stationen der Tour sind neben dem Start auf dem Drachenfels auch Köln, das Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach, der Altenberger Dom, Langenfeld, Mettmann, Wuppertal, die Industriemuseum Henrichshütte, die Jahrhunderthalle Bochum, die Zeche Ewald in Herten sowie der Baldeneysee in Essen. Am Ende der Woche nahmen die beiden Moderatoren mit mehreren hundert Radbegeisterten an der offiziellen NRW-Radtour von Westlotto und WDR4 teil, die in diesem Jahr ins Bergische Land und ins Ruhrgebiet führt.

Tourismus NRW hat die Journalistin Breuer-Kolo für eine Kooperation gewinnen können: Auf ihrer Tour, u. a. auf dem Rheinradweg, berichtete sie exklusiv und live in sozialen Medien in den Kanälen von Tourismus NRW. Schwerpunkt der Kommunikation waren Live-Berichte auf Instagram als sogenannte Instagram Story, einem Inhalt der nach 24 Stunden wieder verschwindet. Darüber hinaus werden die Eindrücke der Radtour auch auf Twitter sowie auf Facebook eingebunden.

Die Fahrradtour der beiden WDR-Moderatoren ist ein crossmediales Projekt des Senders: Der Dreh des Routenverlaufs für die bekannte TV-Sendung „Wunderschön“ stand ebenso im Fokus wie die Berichterstattung von der Tour vor und während der offiziellen NRW-Radtour im Hörfunk auf WDR4.

www.nrw-radtour.de