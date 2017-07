„Mainzer AlumniCard“: Studenten werden zu Stammgästen

Mainz hat eine neue Art der Gäste- und Vorteilskarte entwickelt; die „Mainzer AlumniCard“. Das neue Angebot soll ein besonderes Zeichen der Verbundenheit der Stadt Mainz mit den „Ehemaligen“ der drei Mainzer Hochschulen darstellen.

Schon seit zwei Jahren arbeite mainzplus CITYMARKETING mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU), der Hochschule Mainz und der Katholischen Hochschule Mainz zusammen. So erhalten die Hochschulen u. a. Veranstaltungstipps für ihre Medien und Tickets für ausgewählte Veranstaltungen, die unter den Alumni verlost werden können. Die AlumniCard biete nun direkte Rabatte für die Inhaberinnen und Inhaber: So könne die mainzcardplus vergünstigt erworben werden, und mehrere Hotels gewährten Nachlässe bei Vorlage der Mainzer AlumniCard.

„Die ehemaligen Studentinnen und Studenten der Mainzer Hochschulen sind eine sehr interessante und attraktive touristische Zielgruppe für die Stadt Mainz. Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit den drei Hochschulen und denken, dass wir hier ein interessantes und nachhaltiges Angebot schaffen können. Der Dank gilt auch den Mainzer Hotels Favorite Parkhotel, IntercityHotel sowie den Hilton Hotels für die Unterstützung des Projekts“, so Christopher Sitte, Wirtschaftsdezernent der Stadt Mainz und Aufsichtsratsvorsitzender der mainzplus CITYMARKETING GmbH.

„Mit dem neuen Serviceangebot wollen wir die Identifikation der Alumnae und Alumni mit ihrem Studienort Mainz und mit ihrer Hochschule weiter stärken“, sagt Prof. Peter Orth, Alumnibeauftragter der Katholischen Hochschule Mainz. Die „Ehemaligen“ sind Botschafter ihrer Hochschule und bilden zugleich auch eine Brücke zwischen Mainz und ihrem heutigen Standort. „Durch die Zusammenarbeit unserer drei Hochschulen in der Alumni-Arbeit haben wir untereinander viele Anregungen bekommen. Wir planen, uns auch weiterhin auszutauschen und freuen uns über den Aufwind, den unsere Alumni-Arbeit dadurch erhalten hat“, berichtet Prof. Dr. Andrea Beyer, Vizepräsidentin an der Hochschule Mainz.

Die drei beteiligten Hochschulen vergeben die Mainzer AlumniCard demnach in Eigenregie an registrierte Alumnae und Alumni. Die Vorderseite der AlumniCard ist einheitlich gestaltet, die Rückseite ist im Corporate Design der jeweiligen Hochschule gehalten und enthält einen Link zu weiteren Informationen. Neben den Angeboten, die mainzplus CITYMARKETING bereithält, werden die Mainzer Hochschulen auch jeweils eigene Angebote und Aktionen für „ihre“ Alumni hinterlegen. „Bereits jetzt bietet die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ihren Ehemaligen u. a. vergünstigte Konditionen im Rahmen der Wissenschaftlichen Weiterbildung an“, erläutert Prof. Dr. Mechthild Dreyer, Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der JGU.

Die Mainzer AlumniCard sei ein weiterer Baustein im Rahmen der Alumni-Initiativen von Katholischer Hochschule Mainz, Hochschule Mainz und Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Die AlumniCard werde von allen Beteiligten als wachsendes Projekt verstanden. Interessierte Betriebe und Leistungsträger könnten gerne in Zukunft an der AlumniCard partizipieren. Als Anlaufstelle dient der Bereich Mainz Tourismus der mainzplus CITYMARKETING GmbH.

http://www.mainzplus.com