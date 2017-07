Grand Départ 2017: Tour de France startet in Düsseldorf

Am Wochenende vom 1. bis 2. Juli 2017 wurde das weltgrößte Radrennen - die Tour de France - in Düsseldorf offiziell eröffnet.

Nach dem Grand Départ geht es noch weiter in andere NRW-Regionen. Am Wochenende vom 1. bis 2. Juli 2017 sollen sich Zuschauer der ersten und zweiten Etappe der Tour de France auch von Düsseldorf, der Regionund von NRW als Radfahrland überzeugen: Die internationalen Fahrer starten ihre Tour in Düsseldorf, durchqueren auf ihrer zweiten Etappe Richtung Frankreich das Neanderland, den Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach und Aachen.

Der Grand Départ in Düsseldorf wird mit einem großen Fan-Fest begleitet: Auf insgesamt sechs Eventflächen in der Stadt gab es am ganzen Wochenende Programm wie Live-Übertragungen und Mitmachaktionen. Tourismus NRW präsentierte sich mit Partnern auf der „Reiseland NRW“-Meile unterhalb des Landtags. Besucher konnten sich beim Landesverband, der RadRegionRheinland sowie den Tourismusorganisationen aus dem Bergischen Land und dem Bergischen Städtedreieck, Bonn, Düsseldorf, der Eifel, Köln, dem Münsterland, dem Neanderland, dem Niederrhein, dem Ruhrgebiet, dem Sauerland, dem Siegerland und dem Teutoburger Wald über Kurzurlaube informieren.

Düsseldorf und die Regionen entlang der ersten Tourkilometer haben diverse Kommunikationsaktionen rund um den Grand Départ platziert. Düsseldorf etwa kreierte einen „Null“-Euro-Schein. Nur sechs Tage nach dem offiziellen Verkaufsstart war der „Null“-Euro-Schein demnach bereits ausverkauft. Diese in Deutschland noch eher unbekannten Souvenirscheine sind in Frankreich beliebte Sammlerstücke und sorgten bereits Wochen vor der eigentlichen Ausgabe für viel Aufmerksamkeit im Herkunftsland der Tour de France. Dementsprechend schnell war das beliebte Souvenir, das ausschließlich in den Tourist-Informationen in der Altstadt und am Düsseldorfer Hauptbahnhof verkauft wurde, vergriffen.

Der Schein, der zum Grand Départ Düsseldorf 2017 von einer EZB-lizenzierten Wertpapierdruckerei in Frankreich auf echtem Geldscheinpapier gedruckt wurde, war auf 5.000 Exemplare limitiert. Die Vorderseite des dem Euro-Schein nachempfundenen Geldscheins zeigt den Düsseldorfer Rheinturm und die Oberkasseler Brücke sowie den stilisierten Radsportler, der bereits von den Werbeplakaten zum Grand Départ bekannt ist. Zudem ist die Europa-Fahne darauf abgebildet und der Schriftzug „Düsseldorf 2017“.

Im neanderland hat man ein riesiges Logo auf einem Feld an der B7 zwischen der „Grünen Kiste“ und der Kreispolizei in Mettmann platziert. Das Bild erstreckt sich auf einer Fläche von knapp 90 x 100 Metern – fast so groß wie ein Fußballfeld. Mit dieser sogenannten „Field Art“ Aktion wollte die Region beim Grand Départ auf sich aufmerksam machen, wenn am 2. Juli Fernsehkameras aus der Luft Bilder von der grünen Region in alle Welt verbreiten. Pünktlich zum Radrennen sollte das Feld sogar erblühen.

Um das Logo in der Landschaft darzustellen, waren demnach aufwendige digitale Vorarbeiten nötig. Mithilfe von Google Earth und einer Vermessungssoftware wurde das neanderland Logo in 583 Koordinaten umgerechnet, die mit Zentimetergenauigkeit auf dem grünenden Feld abgesteckt wurden. Das große „n“ wurde mit einem ca. 3 Meter breiten Gerät hinter einem Trecker gemäht. Für die übrigen Buchstaben kamen Rasenmäher und Freischneider zum Einsatz. Zwei Tage Absteckarbeit und mehrere Mähgänge später war das neanderland Field Art schließlich erschaffen.

„Wir freuen uns sehr über das fantastische Ergebnis. Ein großer Dank geht an unsere Kollegen vom Vermessungs- und Katasteramt – Peter Rohde, Thomas Clemens und Dieter De Haas –, sowie an die beiden Landwirte Michael Buscher und Peter Drenker, ohne die dieses Kunstwerk nicht gelungen wäre“, betont Julia Wachten vom Team Tourismus beim Kreis Mettmann.

www.letour-duesseldorf.de

www.neanderland.de/grand-depart-duesseldorf-2017

www.neuss.de

www.moenchengladbach.de

www.aachen.de

Bild: Düsseldorf Tourismus GmbH, Luftaufnahme neanderland Logo/© Luftbild Rohde