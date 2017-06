Altenburger Land soll zur Marke werden

Der Tourismusverband Altenburger Land in Thüringen hat die Ergebnisse eines Markenentwicklungsprozesses vorgestellt.

Der Prozess sei bereits im Vorjahr im Zuge der Neuausrichtung des Verbands von der Arbeitsgemeinschaft aus LVDG (Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG) und der Maxity Deutschland GmbH initiiert worden, um die touristische Vermarktung der Stadt Altenburg und des Landkreises weiter voran zu bringen. Ziel war demnach die Erarbeitung eines einheitlichen, attraktiven Erscheinungsbildes der Region. Zudem sollten Schwerpunkte für die touristische Entwicklung der Region gesetzt werden, sowohl thematisch wie auch im Hinblick auf die Zielgruppen. Daraus sollte ein starkes Profil für die Region abgeleiet werden, das die Besonderheiten des Altenburger Landes hervorhebt und zur Abgrenzung gegenüber Wettbewerbern beiträgt.

Im Ergebnis sei ein Markenkompass entwickelt worden, der den Besuchern Wege zu drei Polen zeigen soll: „Erlebnis Natur“, „Inspiration Kultur“ und „Faszination Spiel“. Diese drei Säulen würden zudem ergänzt durch das Querschnittsthema Kulinarik.

Um die Stärken der Region herauszuarbeiten, wurde eine Einwohnerbefragung durchgeführt, an der sich mehr als 200 Bürger beteiligt hätten. Wichtig sei zudem die Einbindung kompetenter lokaler Akteure gewesen. So nahmen an zwei Workshops circa 30 Vertreter des Verbands, aus Politik und Wirtschaft sowie Kulturschaffende teil. Die Moderation der Workshops unter Einbeziehung der Einwohnerbefragung übernahm Oliver Melchert von der „BTE Tourismus- und Regionalberatung“.

Neben dem Markenkompass, der die Frage nach dem touristischen Profil der Region beantworten soll, ist ein „Corporate Design“ entwickelt worden, das bei künftigen touristischen Marketingmaßnahmen für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgen soll. Es soll beispielsweise auf Flyern, Plakaten, Anzeigen, Messen und Online-Auftritten eingesetzt werden, sowohl vom Tourismusverband selbst als auch von Hoteliers und anderen privaten Akteuren.

http://altenburg.travel/