Empfehlungsmarketing: Nordsee GmbH startet Plattform für Urlaubstipps

Die Nordsee GmbH ist seit diesem Monat mit einer neuen Plattform für Urlaubstipps an der niedersächsischen Nordsee online.

Ob Lieblingsplatz am Strand oder Restaurant-Tipp – eingefleischte Nordsee-Fans sind demnach herzlich eingeladen ihre Tipps mit anderen Nordseeurlaubern zu teilen. Nach einem Aufruf unter den 71.000 Facebook-Fans der Dachorganisation seien schon über 300 Empfehlungen eingegangen. Aber es sollen noch mehr werden.

Welcher Ort ist der schönste? In welcher Strandbar gibt es die besten Cocktails? Welcher Wattführer bietet die abenteuerlichsten Wattwanderungen und wo gibt es die besten Kite-Kurse? In Vorbereitung auf den nächsten oder gar den ersten Nordseeurlaub seien solche Infos ganz entscheidend für die Urlaubsplanung. Die Nordsee GmbH hat nun einen Aufruf an ihre Fans gestartet allerhand Empfehlungen einzureichen. Alle Tipps und Infos können ab sofort auch direkt auf der Plattform www.entdecke.die-nordsee.de eingegeben und gelesen werden. Nach kurzer Prüfung seitens der Redaktion gehen die Tipps dann direkt online.

Einen Anreiz zur Teilnahme böten die regelmäßigen Gewinnspiele, bei denen es Preise rund um die niedersächsische Nordsee zu gewinnen gibt. „Wir haben eine sehr aktive Community, die gern mit uns und anderen Fans fachsimpelt. Darauf sind wir auch unheimlich stolz“, sagt Carolin Wulke, Geschäftsführerin der Nordsee GmbH. Die Gewinnspiele sollen aber auch für andere Nordseekenner einen Anreiz bieten, sich an der Ideensammlung zu beteiligen.

www.entdecke.die-nordsee.de