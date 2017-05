T.A.I. WERBE GRAND PRIX: Online auf dem Vormarsch

Am Dienstag wurden in feierlichem Rahmen im Hilton Vienna die diesjährigen T.A.I. WERBE GRAND PRIX Awards verliehen. Auch aus Deutschland gibt es Preisträger.

253 Beiträge seien eingereicht worden. Bewertet wurden sie von einer Fachjury sowie vom wichtigsten Gradmesser für jegliche Werbung, dem Publikum. Award‐Gewinner seien jene, die in beiden Wertungen mit Abstand am besten abschneiden.

Die Einführung einer siebten Kategorie verdeutliche die dynamische Entwicklung in der touristischen Werbewelt. Der 1980 gestartete T.A.I. WERBE GRAND PRIX wurde zunächst nur für Print‐Produkte (Plakate, Kataloge, Broschüren) durchgeführt. Später kamen TV‐ und Radio‐Spots hinzu, dann die Websites. Der Siegeszug von Social Media ebnete schließlich den Weg in Richtung „Multimediakampagnen“, deren Kreativität scheinbar kaum mehr Grenzen gesetzt sind und die ab sofort mit einem eigenen T.A.I. WERBE GRAND PRIX Award gewürdigt wird.

Der/die erste SiegerIn in der neuen T.A.I. WERBE GRAND PRIX „Multimediakampagnen“ ist

PKP BBDO Werbeagentur für die Kampagne „myAustrian: Charme ist ansteckend“

Die T.A.I. WERBE GRAND PRIX Awards in den übrigen sechs Kategorien gehen an

Österreich Werbung für den TV‐Spot „Back to your own time“

TUI Österreich für die Website www.tui.at

Robinson Club für das Imageplakat „Papa hat Termine“

Kneissl Touristik für den Katalog „Fernreisen 2017 – Ganz weit und doch so nah“

Atelier Walter Ozlon für den „Ferienkatalog 2017“ der Urlaubsregion St. Johann

Gradonna Mountain Resort Kals für den Katalog „Gradonna MICE“

Insgesamt wurden im Rahmen des T.A.I. WERBE GRAND PRIX neben den Awards in Form der Kristall‐Skulptur „Welt in unseren Händen“ 62 Kristallmedaillen „Signum Laudis“ in Gold, Silber und Bronze (jeweils die ersten drei Plätze in den einzelnen Kategorien, getrenntes Jury‐ und Publikum‐Votum) sowie vier Sonderpreise verliehen.

GRUPPE DREI und Partnerregion belegen den 3. Platz

Auch aus Deutschland waren Beiträge eigereicht. Die Partnerregion mit den Städten Karlsruhe und Pforzheim sowie der Destination Nördlicher Schwarzwald gewannen den 3. Platz im Publikumsvoting für ihre Website www.unendlich-region.de.

Klaus Hoffmann, Geschäftsführer der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH und Carolin Doderer von der leitenden Kreativ-Agentur GRUPPE DREI® aus Villingen-Schwenningen nahmen den Preis stellvertretend für die Kooperationspartner in Wien entgegen. Im Vorfeld der CMT in Stuttgart – der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit – hatten sich die Partner zusammengetan und eine neue integrierte Kampagnenkonzeption mit dem Titel „UNENDLICH REGION“ entwickelt, die Individualurlauber, Städtereisende und junge Familien primär in den Metropolregionen Stuttgart, Mannheim und Ludwigshafen ansprechen soll.

„Was für eine tolle Bestätigung für unsere geleistete Arbeit“, resumiert Klaus Hoffmann die Auszeichnung. „Es war für uns alle ein großer, sicherlich auch riskanter Schritt, mit einer gemeinsamen Kampagne am Markt zu agieren. Der Preis, aber vor allem auch die Rückmeldungen der Kunden zeigen uns, dass es der richtige Weg war.“ Zufrieden und glücklich zeigt sich auch Doderer: „Es ist nie ganz einfach, heterogene Destinationen zu verbinden. Umso schöner war die Erfahrung, wie konstruktiv hier alle an einem Strang gezogen haben. Dass wir dafür auch noch eine Auszeichnung erhalten, ist umso schöner.“

www.werbegrandprix.at

http://www.gruppedrei.com/

http://unendlich-region.de/