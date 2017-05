Neues Logo fÃ¼r Chiemgau Tourismus

Der markige Rahmen ist geblieben, der Inhalt jedoch ist weitgehend neu und steht für eine Neuausrichtung beim Chiemgau Tourismus in Traunstein.

Mit dem geänderten Logo will der oberbayerische Tourismusverband den Chiemsee noch stärker in den Fokus des Marketings rücken. Bereits im vergangenen November war als erster Schritt die neue Website unter der ebenfalls neuen Domain www.chiemsee-chiemgau.info online gegangen, nun folgte die Anpassung der Wort-Bild-Marke.

Geschäftsführer Stephan Semmelmayr begründet die Entscheidung mit der weltweiten Bekanntheit der Marke Chiemsee. "Es wäre fahrlässig, den Begriff Chiemsee nicht im Namen zu führen", sagt der 49-Jährige. "Den Chiemsee kennen alle Reisenden, und den Chiemgau kennen wegen unserer weltbekannten Sportstätten alle, die sich für Biathlon und Eissschnelllauf interessieren." Wer dann noch unsicher sei, wo Chiemsee und Chiemgau zu finden seien, habe mit dem Zusatz "Bayerische Alpen" die Verortung.

Der Zeitpunkt für das neue Logo ist kein Zufall, denn seit kurzem ist offiziell, dass die beiden Landkreise Traunstein und Rosenheim projektorientiert zusammenarbeiten, jedoch keinen gemeinsamen Verband gründen werden. Dass nun zwei Verbände den Chiemsee vermarkten, sorgt den Tourismuschef nicht: "Je öfter der Name Chiemsee gespielt wird, umso besser." Der Chiemgau gehört zu den beliebtesten Ferienregionen Deutschlands mit mehr als 4 Millionen Übernachtungen pro Jahr.

Chiemgau Tourismus e.V. ist die offizielle touristische Marketingorganisation des Landkreises Traunstein mit Sitz in der gleichnamigen Stadt. Zu den 35 Mitgliedsgemeinden gehören die Chiemsee-Anlieger Seebruck, Chieming, Grabenstätt und Übersee ebenso wie die traditionellen Wintersportorte Inzell, Reit im Winkl und Ruhpolding, das "Bergsteigerdorf" Schleching sowie die Städte Traunstein, Tittmoning, Trostberg und Traunreut. Im Achental und am Waginger See liegen zwei Öko-Modellregionen.

www.chiemsee-chiemgau.info

Bild: @ Chiemgau Tourismus e.V.