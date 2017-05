DZT bilanziert Erfolg fÃ¼r GTM in NÃ¼rnberg

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) verzeichnete nach eigenen Angaben eine sehr gute Resonanz bei den in- und ausländischen Teilnehmern für den 43. Germany Travel MartTM (GTM).

Zum Abschluss des zweitägigen Workshops ermittelte die DZT mit einer On-Site-Befragung den Erfolg des Vertriebsevents bei den deutschen Anbietern: Demnach präsentierten 18 Prozent zum ersten Mal ihr Angebot beim GTM,

82 Prozent waren mindestens zum zweiten Mal, über 50 Prozent sogar schon mehr als zehnmal beim GTM vertreten. 94 Prozent seien mit ihrer Teilnahme zufrieden oder sehr zufrieden. 88 Prozent äußerten die Absicht, auch 2018 am GTM teilzunehmen.

Die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.TM) und die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg waren vom 7. bis 9. Mai 2017 gemeinsam Gastgeber des GTM. Auf der wichtigsten B2B-Plattform für den deutschen Incoming-Tourismus informierten sich rund 500 Experten und Entscheidungsträger der internationalen Reiseindustrie sowie Fachjournalisten aus allen wichtigen Quellmärkten über die neuesten Trends, Entwicklungen und touristischen Produkte in Deutschland. Beim zweitägigen Workshop in der Messe Nürnberg trafen sie auf rund 330 Anbieter aus Hotellerie, Transport sowie lokale und regionale Tourismusorganisationen, die dem internationalen Fachpublikum die Leistungsvielfalt und Qualität Ihres Angebotes präsentierten. Dazu wurden im Networking Tool online rund 19.000 Termine vereinbart. Besonders lobten die Anbieter in diesem Jahr den reibungslosen Ablauf sowie die organisatorische Betreuung vor Ort. Positiv hervorgehoben wurde auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erklärte zum Abschluss des GTM: „Bayern und die Stadt Nürnberg haben mit ihrer reibungslosen Organisation und einer sehr sympathischen persönlichen Atmosphäre dem GTM einen professionellen Rahmen gegeben.“

Jens Huwald, Geschäftsführer der by.TM: „Wir wissen von unseren bayerischen Partnern, dass in Nürnberg viel Geschäft generiert werden konnte und freuen uns über die zahlreichen Tweets, Posts und Berichte, die den Freistaat als Reiseziel weltweit noch bekannter gemacht haben.“

Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, ergänzt: „Nürnberg hatte die Möglichkeit, der internationalen Tourismusbranche und den Fachjournalisten zu zeigen, welches touristische Potenzial in ihr steckt. Es war für alle Partner in Nürnberg und Franken eine große Freude und Auszeichnung GTM-Gastgeberstadt 2017 zu sein.“

Um die Veranstaltung einem möglichst breiten Publikum zu präsentieren, hat die DZT auch in diesem Jahr wieder Social Media-Kanäle in ihre Kommunikation einbezogen. Von ihrem Twitter-Account hat die DZT vom 6. bis 9. Mai 342 Tweets entsandt und rund 150.000 Impressionen über den Kanal gntblive erzielt.

