einfachmalraus: Metropolregion Hamburg startet neue Tagesreisen-Kampagne

Unter dem Motto #einfachmalraus startet in diesem Jahr die Ausflugssaison in der Metropolregion Hamburg. Mit ausgewählten Tipps für Erlebnisse im Grünen will die Region zu spontanen Ausflügen einladen.

Unter www.metropolregion.hamburg.de/einfachmalraus gibt es Tipps für Erlebnisse, die den Alltag vergessen lassen, zum Durchatmen einladen und einfach gut tun. Die Kampagne wurde Ende April offiziell vorgestellt und gestartet. Gemeinsam bewerben die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg, die Hamburg Marketing GmbH und 22 regionale Tourismusorganisationen Ausflugs-Erlebnisse im norddeutschen Umland. Die Ausflugs-Ideen werden in einem Faltblatt vorgestellt, das ab dem 12. Mai in allen Tourist-Informationen in der Metropolregion Hamburg erhältlich sein soll. Das Faltblatt ist bereits jetzt vorbestellbar unter www.metropolregion.hamburg.de/einfachmalraus

Auf der Website http://www.metropolregion.hamburg.de/einfachmalraus werden alle Ausflugsangebote ausführlich dargestellt, inklusive Anreise und Gastronomieempfehlungen. Begleitend werden die Ausflugs-Ideen auf http://www.facebook.com/metropolregion.hamburg.erleben/ mit Filmen und Fotos ergänzt. Alle Ausflügler sind herzlich eingeladen, ihre Eindrücke auf Instagram unter dem Hashtag #einfachmalraus zu teilen.

Bild: Metropolregion Hamburg