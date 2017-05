Bayern richtet GTM in NÃ¼rnberg aus

Vom 7. bis 9. Mai sind in Nürnberg anlässlich des 43. Germany Travel MartTM (GTM) über 500 Vertreter der internationalen Reiseindustrie aus 50 Ländern zu Gast. Der GTM wird alljährlich von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) in Zusammenarbeit mit wechselnden Partnerregionen und -städten veranstaltet. 2017 sind die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.TM) und die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg gemeinsam Gastgeber der Veranstaltung.

Herzstück der Veranstaltung ist der zweitägige B-to-B-Workshop auf dem Gelände der NürnbergMesse. Rund 330 Anbieter aus Hotellerie und Transport, Incoming-Agenturen sowie lokale und regionale Tourismusorganisationen präsentieren dem internationalen Fachpublikum, darunter mehr als 500 Key Account Manager der internationalen Reiseindustrie und Medienvertreter aus bedeutenden Quellmärkten für den Deutschlandtourismus, die neuesten Trends, Entwicklungen und touristischen Produkte in Deutschland. Die Teilnehmer sollen neue Kontakte knüpfen und bestehende vertiefen, Fachgespräche führen und Geschäftsabschlüsse mit deutschen Anbietern tätigen.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT: „Deutschland ist im internationalen Wettbewerb der Destinationen sehr gut aufgestellt: 2016 konnten wir unseren zweiten Platz unter den beliebtesten Reisezielen der Europäer nochmals ausbauen. Der GTM ist eine ausgezeichnete Plattform, um die hohe Nachfrage nach Deutschlandreisen gezielt zu bedienen und weitere Potenziale zu erschließen. Dabei setzen wir auf intensive Geschäftskontakte sowohl mit der klassischen Reiseindustrie als auch mit den Online-Reiseveranstaltern.“

„Tradition, Innovation und Gastfreundschaft – dafür steht Bayern und das spiegelt sich auch im GTM 2017 wider. Diese Besonderheit mache den Freistaat einzigartig und zum Reiseland Nummer eins in Deutschland. Im vergangenen Jahr haben wir mit über 90 Millionen Übernachtungen einen neuen Rekord aufgestellt und einen Marktanteil in Deutschland von über 20 Prozent erreicht. Bayern liegt damit deutlich an der Spitze aller Bundesländer. Unsere Gäste erfahren hier beim GTM in Nürnberg in konzentrierter Form, was Bayern so traditionell anders macht“, erläutert Jens Huwald, Geschäftsführer der by.TM, das Konzept der Gastgeber.

Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, ergänzt: „Mit 3,2 Millionen Übernachtungen 2016 ist Nürnberg unter den Top Ten der deutschen Städte. Der GTM ist für uns eine gute Gelegenheit, die schönsten Seiten von Nürnberg, der Metropolregion und Franken zu zeigen. Mit dem Opernhaus und dem Germanischen Nationalmuseum haben wir erstklassige Locations für die Veranstaltungen im Rahmenprogramm, die NürnbergMesse bietet beste Voraussetzungen für informative Seminare und erfolgreiche Workshop-Tage.“

Insgesamt neun verschiedene Pre Convention-Touren in den Tagen vor der offiziellen Eröffnung des GTM dienten der Information über besondere touristische Angebote entsprechend den thematischen Schwerpunkten der DZT.

www.germany.travel