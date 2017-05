WienTourismus und seite zwei bei D&AD-Awards in London prÃ¤miert

Nach fünf Auszeichnungen bei den jüngsten CCA-Awards in Österreich zählt der WienTourismus nun auch bei den international renommierten D&AD-Awards in London zu den Gewinnern.

Sein Magazin zu Wiens Jahresmotto 2018 „Schönheit und Abgrund“ wurde mit dem „Wood Pencil” ausgezeichnet. Das prämierte Design stammt aus der Feder der betreuenden Wiener Agentur seite zwei – branding & design.

D&AD steht als Kürzel für „Design and Art Direction“. Jedes Jahr zeichnet die gleichnamige Non-Profit-Organisation, die 1962 gegründet wurde und sich als Zusammenschluss Kreativer und Designschaffender versteht, besonders herausragende und innovative Leistungen aus den Bereichen Design und Werbung aus: Die begehrten „Pencils“ wurden am 27. April im Rahmen der D&AD Award Gala in London in den 26 Kategorien der „Professional Awards“ vergeben.

Für ihr Magazin zu Wiens Jahresmotto 2018 „Schönheit und Abgrund“ erhielten der WienTourismus und seine Agentur seite zwei – branding & design in der Kategorie „Magazine & Newspaper Design“ und deren Subkategorie „Trade Magazines“ den „Wood Pencil“. Arbeiten aus über 50 Ländern wurden prämiert, unter anderem zählen Nike, Apple, Audi oder das New York Times Magazine zu den D&AD-Preisträgern 2017.

Das 100 Seiten starke Magazin „Schönheit und Abgrund“ zitiert und interpretiert „Ver Sacrum“, die Zeitschrift der Secessionisten: Jede Story sei ein in sich geschlossenes Werk mit eigenständigem „grafischen Gesicht“, frei von Zwängen und Rastern. Der WienTourismus setzt es hauptsächlich bei ausgewählten B2B-Kontakten weltweit ein, um das umfangreichste Themenjahr seit dem 150-Jahre-Jubiläum der Ringstraße und dem Klimt-Jahr zu kommunizieren und bewerben.

www.wienermoderne2018.info

www.dandad.org