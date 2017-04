Schweiz startet Sommerkampagne: Die Natur will uns zurÃ¼ck

Die Natur entdecken: So lautet das meistgenannte Entscheidungskriterium der Gäste aus der ganzen Welt, welche die Schweiz besuchen. Dies steht nun im Fokus der neuen Sommerkampagne.

Unter dem Motto «Die Natur will dich zurück.» lädt die Sommerkampagne 2017 von Schweiz Tourismus dazu ein, einfach mal kurz auszusteigen: raus aus einer übervernetzten Welt, rein in eine neue Ausgeglichenheit. Mit einem erweiterten Bewusstsein für die Schätze der Natur. Hauptmotiv für eine Reise in die Schweiz sei indessen die spektakuläre Natur. Die Sommerkampagne 2017 zeige daher alle Aspekte der Annäherung an die Natur auf und lade mit dem Motto «Die Natur will dich zurück.» dazu ein, selbst in diese Quelle der Erholung einzutauchen.

Die erfrischende Reise soll auf MySwitzerland.com/sommer, in den Sommer-Werbespots im Schweizer Fernsehen oder auf YouTube und im Sommermagazin 2017 beginnen. Letzteres diene auch als Mini-Reiseführer für einen erlebnisreichen Sommer in der Natur und bringe zahlreiche Vorschläge für sommerliche Exkursionen: den Spuren eines Steinbocks folgen, das einfache Leben in einer Alphütte geniessen, oder auf einer Wanderung die romantischsten Panoramen entdecken.

Um das Eintauchen in die Natur zu erleichtern, hat Schweiz Tourismus verschiedene Online-Plattformen entwickelt. Sie dienen als Reiseführer für alle in- und ausländischen Gäste, welche die Schweiz diesen Sommer entdecken wollen, eine Unterkunft zum Träumen inmitten der Natur suchen, Einheimische mit ihren regionalen Kenntnissen kennenlernen oder Wildtiere hautnah in ihrer natürlichen Umgebung erleben möchten.

My Swiss Experience für unvergessliche Momente mit den Einheimischen.

Fachleute kennenlernen, die noch die alte Handwerkskunst beherrschen und alte Traditionen am Leben erhalten oder die ihre Region über verschiedene Aktivitäten näher bringen: Erlebnistourismus ist ein aktueller Trend, der sich weltweit verstärkt feststellen lässt**. Gemäss Jürg Schmid, Direktor von Schweiz Tourismus, ist «die Nachfrage nach Erlebnistourismus eine Chance, das hiesige regionale Wissen in der ganzen Welt besser bekannt zu machen und in jenen Regionen Mehrwert zu schaffen, in denen dieses Wissen verankert ist».

Um einen einfachen Zugang zu den bestehenden Erlebnisangeboten zu ermöglichen, hat Schweiz Tourismus die übersichtliche Online-Plattform My Swiss Experience lanciert. Mehr als 700 Erlebnisangebote in der ganzen Schweiz gebe es zu den verschiedensten Themen zu entdecken: Abenteuer, Natur, Städte und Sehenswürdigkeiten, Kultur, Sport, Essen und Trinken, Erholung und Bildung.

Das Erlebnis und die Begegnung begännen bereits auf MySwitzerland.com/sommer, wo einige Guides von My Swiss Experience erzählen, welche Entdeckungen sie für ihre Gäste bereithalten.

www.MySwitzerland.com/myswissexperience

http://www.myswitzerland.com/sommergeschichten

Wildtiere hautnah erleben

Wilde Tiere in ihrem natürlichen Habitat beobachten, mehr über ihr Leben und ihre Umwelt erfahren: Das ist ein weiteres beworbenes Erlebnis im Kontakt mit der Natur. In der Schweiz können unter der kompetenten Anleitung von professionellen Guides zahlreiche Wildtiere beobachtet werden – dazu zählen der Rothirsch, der Steinbock, die Gams, der Biber, das Murmeltier, der Bartgeier, das Birkhuhn oder der Rotmilan. Die spezialisierten Guides sollen dabei ihr fundiertes Wissen über diese Tiere vermitteln. Das nächste Abenteuer im Reich der Tiere könne jetzt ganz einfach mit wenigen Mausklicks ausgewählt werden. Über 130 Angebote für die Wildtierbeobachtung seien bei spezialisierten Anbietern in der ganzen Schweiz buchbar.

www.MySwitzerland.com/wildtierbeobachtung

Plattform für die Miete von Alphütten

Nach einem erlebnisreichen Tag kommt der Moment der Entspannung. Alphütten sind der ideale Ort, um sich umgeben von imposanten Berggipfeln komplett vom Alltag abzunabeln. Mit dem Partner e-domizil stellt Schweiz Tourismus daher online ein Mietangebot von mehr als 220 Alphütten in der ganzen Schweiz zur Auswahl. Ob Chalet, Mayen oder Rustico – alle sind direkt buchbar und wurden anhand von Kriterien ausgewählt, die ein Team von Tourismusfachleuten zusammengestellt hat: www.MySwitzerland.com/alphuetten

Die Kurzbroschüre «Naturnah übernachten» mit Vorschlägen zu Berggasthäusern, Landgasthöfen, Hotels sowie Campingplätzen soll das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten im Herzen der Natur abrunden und liege dem Sommermagazin bei.

Die internationale Sommerkampagne 2017 von Schweiz Tourismus in Zahlen.

Investitionen (Bruttobudget, weltweit): CHF 45,5 Millionen*

Media Relations**: 60 Pressekonferenzen, 850 eingeladene Journalisten in der Schweiz,

3,8 Milliarden Leser/Zuhörer/Zuschauer, die über die Medien erreicht werden

Werbung**: 11 Millionen Broschüren, verteilt weltweit

Online-Marketing**: 15 Millionen Besucher auf MySwitzerland.com,

3 Millionen Fans und Followers auf den sozialen Netzwerken

Zusammenarbeit mit Tour-Operators: 2,5 Millionen direkt beeinflusste Hotelübernachtungen

*Bruttoinvestitionen weltweit, einschliesslich Personalkosten.

**Geplante Ziele. Hotelübernachtungen im Sommer 2016 insgesamt: 20,05 Millionen.