Oberstaufen TV gestartet

Oberstaufens Gastgeber haben einen ortseigenen Fernsehsender gestartet: Oberstaufen TV.

Ausgestrahlt wird OTV demnach in Hotels, an der Infotafel am Bahnhof und in der Touristinfo im Haus des Gastes. Das lokale Fernsehprogramm gebe Tipps für den Urlaubstag, stelle Veranstaltungen vor, zeige Filme über Ausflugsziele oder die Schrothkur, erkläre Allgäuer Sitten oder portraitiere Oberstaufner Persönlichkeiten. Auch eine „Dialektschule“ Allgäuerisch für Anfänger darf nicht fehlen. Und wie eine echte Allgäuer Käsesuppe zubereitet wird, kann man sich nun auf dem TV-Bildschirm im Hotelzimmer zeigen lassen.

www.oberstaufen.tv

Bild: © 2017 Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH