GRUPPE DREI entwickelt Marke â€žSpessartâ€œ

Die Marketingagentur GRUPPE DREI entwickelt das Corporate Design für die Spessart Tourismus und Marketing GmbH mit Sitz in Gelnhausen (Hessen).

Mystisch, kernig, bodenständig, dabei zugleich modern und nach vorn gerichtet: So soll sich die Spessartregion zukünftig ihren Gästen, aber auch zuziehenden Fachkräften präsentieren.

Die Spessart Tourismus und Marketing GmbH hat sich mit der Marketing- und Kommunikationsagentur GRUPPE DREI Experten für die Logokonzeption und Entwicklung eines Corporate Designs an Bord geholt. Die Agentur mit Sitz in Gießen und Villingen-Schwenningen konnte sich in einem Auswahlprozess durchsetzen und ist seit Jahresbeginn beauftragt, die Wort-Bild-Marke, das Corporate Design und entsprechende Kommunikationsmittel zu entwickeln. Die Basis dafür stellt eine umfassende Kreationsidee dar.

Die Wort-Bild-Marke stelle demnach einen wesentlichen Teil der Markenbildung dar, wie auch das gesamte neue Corporate Design, das in allen Kommunikationsmitteln Anwendung finden soll. Ziel sei es, bei jedem Kontakt einen Wiedererkennungseffekt zu erreichen, um so die „Marke Spessart“ bei den potentiellen Zielgruppen im Bewusstsein zu verankern.

Das Logo der Destination „Spessart“ spiegele die definierte Markenidentität wider und erzeuge so ein Bild, das bei den Zielgruppen zu einer einprägsamen Wiedererkennung führen soll – und so die Region Spessart zu einer Marke (Brand) werden lasse. Im Logo werde lediglich der Begriff Spessart eingesetzt: nur mit einem klaren, eindeutigen Begriff soll sich die Region als starke Destination entwickeln. Die Spessart Tourismus und Marketing GmbH geht damit klar „nach vorn“.

Zur weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin wurde das neue Tourismusmagazin fertiggestellt und der Öffentlichkeit präsentiert. Aufmachung und Inhalt der 52-seitigen Broschüre sollen sich bewusst von sachlichen Informationskatalogen unterscheiden. Mit authentischen Geschichten des Spessart und entsprechenden Bildern soll das Magazin ehrlich und emotional aufgebaut sein – und fand nach Angaben der Herausgeber durchweg positive Resonanz bei den Besuchern.

