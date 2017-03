DZT erÃ¶ffnet neue Vertriebsagenturen in Singapur und Buenos Aires

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) intensiviert ihre Marketingaktivitäten in Asien und Südamerika.

In Singapur wurde zum 01. Januar 2017 eine Vertriebsagentur eröffnet, um die Vertriebs- und Marketingaktivitäten für Indonesien, Singapur, Malaysia und Thailand aufzubauen. Die Potenzialmärkte Argentinien und Chile bearbeitet seit 01. Januar 2017 eine Vertriebsagentur mit Sitz in Buenos Aires. Ebenfalls zu Beginn des Jahres wurde die bestehende Vertriebsagentur in Dubai neu strukturiert. Alle drei Vertriebsagenturen betreibt die DZT in enger Kooperation mit den örtlichen Auslandshandelskammern der Deutschen Industrie- und Handelskammer.

„Mit dem Ausbau unserer Vertriebsagenturen stärken wir gezielt die Marktbearbeitung in besonders potenzialstarken Wachstumsmärkten“, erklärt dazu Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT. „Bis 2030 wird der weltweite Tourismus laut UNWTO um 66 Prozent auf 1,8 Milliarden Ankünfte jährlich wachsen. Südamerika und Asien werden dabei große Potenziale zugerechnet. Mit einer systematischen Marktbearbeitung stellen wir heute die Weichen, um am zukünftigen Wachstum dieser Quellmärkte überdurchschnittlich zu partizipieren.“

Vertriebsagentur Singapur

Die neue Vertriebsagentur Singapur, die bei der Deutsch-Singapurischen Industrie- und Handelskammer angesiedelt ist, wird 2017 eine Roadshow, intensive Social Media-Kampagnen sowie Trade- und Pressereisen durchführen. Darüber hinaus ist die Teilnahme einer Delegation von Trade- und Medienvertretern am Germany Travel Mart geplant.

Vertriebsagentur Buenos Aires

Unter dem Dach der Deutsch-Argentinischen Industrie- und Handelskammer plant die neue Vertriebsagentur 2017 eine Roadshow, Kampagnen mit Online-Reisebüros, Trade- und Pressereisen sowie die Teilnahme einer Delegation am Germany Travel Mart.

