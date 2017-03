Bayern gewinnt Best Exhibitor-Award auf der ITB

Bayern hat in der Kategorie Deutschland erneut den „Best Exhibitor Award" für den Messeauftritt der rund 100 bayerischen Partner unter der Federführung der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.TM) auf der ITB Berlin gewonnen.

Im Rahmen einer feierlichen Show wurden die Gewinner am Samstagabend in Berlin geehrt. „Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns über die erneute Auszeichnung. Mit dem neuen Standdesign haben wir das Motto unserer Dachmarkenstrategie ‚Bayern – traditionell anders‘ umgesetzt, dabei hat unsere außergewöhnliche Gastfreundschaft genau wie die Digitalisierung eine zentrale Rolle gespielt. In unserem Medientunnel zum Beispiel konnten unsere Besucher Bayern in einer ganz neuen Dimension erleben“, betont Jens Huwald, Geschäftsführer der by.TM.

Zu den interaktiven Attraktionen auf dem 1.500 Quadratmeter großen Stand-Areal gehörten dieses Jahr erstmals ein digitaler Medientunnel mit 14 großen Touch-Screen-Displays, der die Besucher virtuell auf eine Reise durch verschiedene bayerische Erlebniswelten führte. Weitere Highlights waren der Selfie-Automat und 360-Grad-Videos zu unterschiedlichen Themen, die über eine App ausgewählt werden konnten. Zudem wurde eine riesige Leinwand mit nützlichen Reisefakten zu Bayern bespielt – von den unterschiedlichen Reisemotiven der Besucher über Camping-Möglichkeiten und Wander- sowie Radwege bis hin zu speziellen Themen wie die fränkische Weinwelt oder die bayerischen Brauereien.

In der Bayern-Halle gab es noch einen technischen Hingucker: Am Stand des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz konnten sich Besucher vor einer Green-Screen-Wand im Berchtesgadener Land fotografieren lassen – als Messe-Souvenir. Außerdem stand die kürzlich mit dem ADAC Tourismuspreis Bayern 2017 ausgezeichnete „Digitale Tourist-Information“ des ostbayerischen Bad Kötzting zu einem persönlichen Test zur Verfügung. User erhalten über ihr Smartphone oder Tablet rund um die Uhr aktuelle Informationen und finden spielend leicht Wander-, Mountainbike- oder Radtouren, Gastronomiebetriebe oder Veranstaltungs-Tipps in der Region.

Hinter dem „Best Exhibitor Award“ steht die Cologne Business School: Über 30 Studenten aus den touristischen Bachelor- und Masterstudiengängen hätten an den drei Fachbesuchertagen der weltweit größten Tourismusmesse ITB Berlin die 11.000 Stände der Aussteller evaluiert und die besten in insgesamt elf Einzel- und zwei Sonderkategorien ausgezeichnet. Bereits im Vorfeld arbeiteten sie mit der Messe Berlin einen Kriterienkatalog für die Standbewertung aus. Qualitätsmerkmale wie Standgestaltung, Servicekompetenz, Freundlichkeit im Kundenkontakt, Informationstransfer und Authentizität spielten für die Bewertung eine Rolle.

www.bayern.by

Bild: © www.bayern.by - Gert Krautbauer