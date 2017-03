visitBerlin verÃ¶ffentlicht neues StÃ¤dteticket

Die neue Berlin WelcomeCard all inclusive von visitBerlin in Kooperation mit der Turbopass GmbH soll ab sofort allen Gästen der Hauptstadt ein komfortableres Sightseeing ermöglichen. Der offizielle City Pass von Berlin sei Eintrittskarte für viele der beliebtesten Sehenswürdigkeiten und Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr in einem. Das all-inclusive Touristenticket wird zur ITB veröffentlicht.

Die Berlin WelcomeCard all inclusive biete freien Eintritt zu 30 Highlights in der Stadt und damit volle Kostenkontrolle. Dazu gehörten ausgewählte Häuser der Staatlichen Museen zu Berlin, wie das Pergamonmuseum und das Bodemuseum, sowie private Museen, wie das Ausstellungshaus für Fotografie C/O Berlin, das Jüdische Museum und das DDR Museum. Eine Hop-on Hop-off Bustour und eine Schiffrundfahrt seien ebenso inklusive wie der kostenlose Einlass zum Berliner Fernsehturm und zu Madame Tussauds. Der enthaltene City Guide soll Insidertipps geben, der Stadtplan den Weg zu allen teilnehmenden Attraktionen zeigen.

Die Berlin WelcomeCard all inclusive ist ab 79 Euro für Erwachsene und ab 49 Euro für Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren erhältlich. Die City Card wird in den Varianten 48 Stunden, 72 Stunden und vier Tage angeboten. Die Berlin WelcomeCard all inclusive mit Fahrschein für den öffentlichen Nahverkehr umfasst die Tarifzone Berlin sowie das nähere Umland. Sie wird in den Berlin Tourist Infos, online unter berlin-welcomecard.de und turbopass.de sowie bei vielen Reiseveranstaltern verkauft. Das Städteticket wird in Zusammenarbeit mit der Turbopass GmbH realisiert.

www.berlin-welcomecard.de

Bild: © visitBerlin