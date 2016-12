â€žHier beginnt Meerâ€œ: Norden und Norddeich in neuem Gewand

Ostfriesisch, erlebnisreich, naturnah: So definierte im Frühjahr eine neue Tourismusstrategie den Charakter der zukünftigen Marke Norden-Norddeich.Jetzt gibt es ein neues Corporate Design und ein Kommunikationskonzept dazu.

Verspielt wie das Flatterband an einem Drachen soll sich der markante bunte Farbstreifen von links nach rechts winden und formt, während er von einem sanften Wiesengrün zum klaren Blau von Himmel und Meer wechselt, ein großes „N“. Rechts daneben, mal groß, mal klein, flankiert von zwei stilisierten blauen Möwen: der Schriftzug „Norden Norddeich“. „Diese je nach Kontext unterschiedliche Betonung der beiden Ortsnamen ist eines der wesentlichen Elemente des neuen grafischen Konzeptes“, betont Norddeichs Kurdirektor Armin Korok.

Die soll die „Hybridmarke“ wiederspiegeln. „Er bietet die Möglichkeit, die unterschiedlichen und für verschiedene Zielgruppen relevanten thematischen Schwerpunkte des Tourismus in Norden-Norddeich gleich auf den ersten Blick auch optisch greifbar zu machen – etwa wenn es um Tagesausflüge nach Norden oder Familienangebote in Norddeich geht“, erklärt Marketingleiter Jens Albowitz.

Entwickelt wurde das neue grafische Konzept für den ostfriesischen Küstenort in der Region: Im Sommer hatten Stadt und Tourismus-Service auf Basis der gemeinsam mit örtlichen Leistungsträgern erarbeiteten Tourismusstrategie dazu ein neues Logo sowie eine einheitliche Gesamtgestaltung ausgeschrieben. Insgesamt sieben Marketingagenturen aus ganz Deutschland folgten dem Aufruf aus Ostfriesland, Vorschläge für ein passendes grafisches Konzept, eine einheitliche Bildsprache sowie ein eigenständiges Wording für die zukünftige Marktansprache einzureichen.

„Mitte September haben dann vier Agenturen ihre Wettbewerbsbeiträge vor dem mit regionalen Akteuren besetzten Tourismusbeirat präsentiert. Dabei zeichnete sich schnell eine große Mehrheit für den optisch ansprechenden und inhaltlich überzeugenden Beitrag der Emder Agentur Von der See ab“, freut sich Kurdirektor Armin Korok. Auch der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe habe dieses Votum noch am gleichen Tag bestätigt.

Der ausgewählte Entwurf sieht neben dem in frischen Farben gestalteten Logo mit „Hier beginnt Meer“ bzw. „(Viel) Meer als Du denkst“ jeweils auch einen neuen einheitlichen Kernslogan für das touristische Marketing und das Standort-Marketing der Stadt Norden vor. Letzteres soll vor allem Entscheidungen von Unternehmen und Fachkräften für eine Ansiedlung in der Region positiv beeinflussen. „Die Bedeutung Nordens als Wirtschaftsstandort und Lebensmittelpunkt mit prädestinierter Küstenlage lässt sich zukünftig mithilfe der neuen Ansprache textlich wie bildlich überregional ausspielen“, so Kerstin Krüger vom Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing.

In enger Absprache zwischen Stadt und Tourismus-Service werde nun in Emden, Norden und Norddeich intensiv an den Details des neuen Kommunikationskonzeptes gearbeitet. „Unser Ziel ist es, das vorgestellte Grundkonstrukt für ein neues Corporate Design möglichst zeitnah zu verfeinern und auf die verschiedenen relevanten Kommunikationskanäle zu übertragen“, betont Kurdirektor Armin Korok. Es gehe darum, dem Auftritt Norden-Norddeichs insgesamt mehr Kontur und Schärfe zu verleihen und die Wahrnehmung als moderner Urlaubsort und lebenswerte Stadt nachhaltig zu steigern.

„Gleichzeitig werden wir umgehend die Mammutaufgabe angehen, das inzwischen über 10 Jahre alte Norden-Norddeich- bzw. Norden-Nordsee-Logo möglichst kurzfristig auf allen Trägern und in allen Medien zu ersetzen - vom Briefpapier bis hin zum Strandkorb“, so die Norddeicher Touristiker, die deutlich machten, dass die neuen grafischen Elemente bei weitem nicht nur zur Verwendung für eigene Zwecke gedacht sind.

„Die Wahrnehmung als attraktives Urlaubsziel hängt schließlich auch davon ab, dass sich möglichst viele Anbieter den Gästen von morgen mit einer stimmigen und harmonischen Ansprache präsentieren. Gerne stellen wir deshalb allen touristischen Leistungsträgern die neuen grafischen Elemente auf Anfrage kostenlos zur Verfügung – etwa, wenn Vermieter sie im Rahmen einer eigenen Anzeige oder Webpräsenz verwenden möchten“, so Armin Korok.

Der ausgewählte Entwurf sei so überzeugend, dass auch die Stadtwerke Norden aktuell eine Umstellung auf das neue Erscheinungsbild in Erwägung ziehen würden. „Tourismus-Service, Stadtwerke und Stadt in einem Design – damit wären wir in der Außendarstellung des „Konzerns Stadt Norden“ einen riesigen Schritt weiter“, freut sich Kerstin Krüger.

http://www.norddeich.de/

Bild: Tourismus-Service Norden-Norddeich