AllgÃ¤uer Winterkampagne setzt auf Doppelweltmeister Johannes Rydzek - jetzt auch in ARD und ZDF

Storytelling, Contentmarketing, TV-Werbung und organische Reichweite verankert in den Werten einer Qualitätsmarke: Diese Elemente will die Allgäu GmbH in der neuen Winterkampagne verbinden. Dazu hat sie den Allgäuer Doppelweltmeister Johannes Rydzek als Markenbotschafter gewinnen können.

Drei Tage hat ihn ein Filmteam in seiner Allgäuer Heimat begleitet und ihm im Training sowohl auf der Skisprungschanze in der Erdinger Arena als auch auf den Loipen in Oberstdorf porträtiert. Dass Rydzek seiner Heimat eng verbunden ist, zeigt und erzählt er bei Touren in den Allgäuer Alpen. Obwohl tief im Allgäu verwurzelt, finde er in seiner Heimat den Freiraum, den er für sich und seinen Sport braucht. "Hier oben bin ich komplett raus aus der stressigen Welt, ganz frei und kann einfach mein eigenes Ding machen. Das Allgäu bietet mir so viele Möglichkeiten, mich zu erholen, aber auch mal was ganz Neues zu probieren", meint Johannes Rydzek.



Auch in den sozialen Medien soll der neue Markenbotschafter seine Heimat leben, ‚Moments of pure joy! #home #allgäu‘ ist auf seinem Facebook-Account zu lesen. Stimmungsvolle Bilder, meist von Trainingseinheiten, zeigen das von der Marke angestrebte Allgäubild. Entsprechende Hashtags sollen für weitere Reichweiten sorgen. "Mit dem Doppelweltmeister haben wir genau den richtigen Testimonial für unsere Marke gefunden: Johannes ist im Allgäu verankert, aber auch jederzeit offen für Neues. Er lebt die Marke Allgäu. Mit ihm zusammen haben wir einen intensiven Film produziert, der nicht nur über Soziale Medien verbreitet wird, sondern zum ersten Mal auch als Werbespot im Umfeld von Wintersportveranstaltungen bei ARD und ZDF", berichtet Stefan Egenter, Marketingleiter der Allgäu GmbH.

Der Film soll Lust machen auf einen richtig guten Winter. Begleitet hat ihn das Team der Filmproduktion ‚Mischfabrik‘ unter Federführung der Agentur perger&berger. Ab sofort ist er auf der Winterseite der Allgäu GmbH unter www.allgaeu.de/rydzek zu sehen. Eine groß angelegte Online-Kampagne sorgt gleich zum Start für eine starke Reichweite. Pre-Rolls und branded content auf verschiedenen Netzwerken seien hierfür zwei Bausteine. "Neben umfangreichen Onlinemarketingmaßnahmen, setzen wir vor allem auf virale Effekte in den sozialen Netzwerken und hoffen, dass viele Fans von Johannes und dem Allgäu den Film teilen", beschreibt Egenter das Konzept.

Johannes Rydzek: Nordische Komination

Der gebürtige Oberstdorfer Johannes Rydzek ist derzeit einer der erfolgreichsten Nordischen Kombinierer weltweit. Neben zahlreichen Erfolgen im Weltcup und bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver und Sotschi, gewann er 2015 einzeln und im Team den Weltmeistertitel. Ende Oktober holte sich der 24-Jährige zum Auftakt der neuen Saison in Oberhof bereits den sechsten Deutschen Meistertitel, vergangenes Wochenende zwei weitere Weltcupsiege.

