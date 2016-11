DZT initiiert Top-Event zur Marke Reiseland Deutschland

Zum 1. Travel Destination Germany Incoming & Brand Summit erwartet die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) am 8./9. Dezember 2016 rund 120 internationale Medienvertreter sowie Teilnehmer der deutschen Tourismuswirtschaft in München.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erläutert das Anliegen des neuen Veranstaltungsformats: „Das Reiseland Deutschland ist als Marke im weltweiten Tourismus hervorragend positioniert. Eine stark wachsende Konsum- und Reiselust in den Potenzialmärkten Asiens, Südamerikas und Osteuropas auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein sich verschärfender Wettbewerb zwischen den Destinationen führen zu veränderten Reiseströmen weltweit. In diesem Kontext sind ein attraktives Markenprofil sowie eine profilierte Markenkommunikation wichtig. Der Austausch mit dem prominent besetzten Podium und ausgewählten internationalen Entscheidungsträgern soll dazu einen signifikanten Beitrag leisten.“

Der erste Kongresstag thematisiere demnach die aktuelle Wahrnehmung Deutschlands als erfolgreiche Marke im internationalen Kontext aus verschiedenen Blickwinkeln. Keynote-Speaker Vadim Volos, Senior Vice President Consulting at GfK New York, stellt Details zur Positionierung des Reiselandes Deutschland im jüngsten GfK Roper Nation Brands Index vor. Erweitert wird das Spektrum durch Präsentationen von Bill McAndrews, Leiter Konzernkommunikationsstrategie, Unternehmens- und Marktkommunikation BMW Group, zu BMW als Markenprodukt „Made in Germany“ und Franz Inselkammer, Inhaber und Geschäftsführer der Ayinger Privatbrauerei, als Beispiel für eine erfolgreiche bayerische Biermarke zwischen Tradition und Moderne. Simon Lehmann, Präsident von Phocuswright, präsentiert Ergebnisse aus Konsumentenstudien und deren Bedeutung.

Der zweite Tag steht unter dem Motto „Travel Destination Germany – a brand in dialogue“. Justin Reid, Head of Destination Marketing EMEA von TripAdvisor.com, berichtet zu den Erfahrungen in der digitalen Welt, Alex Vizeo Star-Influencer aus Frankreich über seine Rolle im Dialog mit Fans und Followern. Online-Travel-Experte Rich Maradik, CEO von nSight, Nashville, analysiert, wie u.a. externe Einflüsse das Such- und Buchungsverhalten beeinflussen, und Matthias Schultze, GCB German Convention Bureau e.V., berichtet über aktuelle Trends und Themen der deutschen Meetings bis hin zu globalen Megatrends, die die Kongress- und Tagungsbranche in Zukunft prägen.

Zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten sollen das Format der Veranstaltung prägen. So werde ein „Dialog & Engagement Space“ die Möglichkeit zum Austausch der Teilnehmer untereinander, aber auch eine aktive Beteiligung an den Panels ermöglichen.

Jens Huwald, Geschäftsführer der Bayern Tourismus Marketing GmbH, erläutert: „Eine lebendige Marke für das Reiseland Deutschland und seine touristischen Attraktionen ist für die Bundesländer und die touristischen Unternehmen essenziell. Deshalb unterstützen wir diesen ersten internationalen Incoming und Brand Summit der DZT mit großer Freude“.

http://www.germany.travel