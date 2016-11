OberÃ¶sterreich Tourismus prÃ¤sentiert neuen Kommunikationsauftritt

Oberösterreichs neuer touristischer Kommunikationsauftritt stellt verstärkt Gäste und Gastgeber in den Fokus. Gezeigt werden individuelle Momentaufnahmen aus den Destinationen, authentische Urlaubserlebnisse und echte Begegnungen.

Diese „Oberösterreich-Momente“ sollen den Blick auf das Besondere lenken, das oftmals noch Unbekannte in den Destinationen. All das wirke überraschend, erzeuge Nähe und Emotion und mache gleichzeitig neugierig auf Oberösterreich.

Oberösterreichs touristische Positionierung

Nach der strategischen Neuausrichtung und der Anpassung der Organisationsstruktur im vergangenen Jahr sei die Entwicklung des neuen Corporate Designs ein weiterer Meilenstein für den Oberösterreich Tourismus. Parallel dazu wurde die touristische Marke im Sinne der Endorsed-Brand-Strategie gemeinsam mit den Markendestinationen weiterentwickelt und die Positionierung des Landes geschärft. „Oberösterreich ist eine positiv besetzte Marke, die für landschaftliche und kulturelle Vielfalt und Lebensfreude steht. Diese Vielfalt war zugleich große Herausforderung, denn in der Kommunikation macht sie austauschbar. Die Neupositionierung ermöglicht es, Oberösterreich zum Feinkostladen zu entwickeln, in dem wir die besten Seiten des Landes ins Schaufenster stellen und die Strahlkraft der touristischen Marke Österreich ganz bewusst nutzen", erklärt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Dr. Michael Strugl die Zuspitzung.

Der Oberösterreich-Moment

Gäste suchen Authentisches, echte Begegnungen und immer mehr das Besondere. „Auf diese Individualisierung wollen wir in der Kommunikation stärker eingehen. Wir setzen auf der emotionalen Ebene an, zeigen Menschen – Gäste und Gastgeber – und deren Erlebnisse als Momentaufnahme. Oberösterreich ist also der besondere Moment, der in jeder Destination steckt und diese stärkt. Mit den „Oberösterreich-Momenten“ wecken wir die Sehnsüchte und die Neugierde der Gäste und inspirieren sie dazu, das Land nach ihren persönlichen Vorlieben zu genießen“, beschreibt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus, die Hintergründe.

Auch in der Arbeit mit Fokusgruppen, Gästebefragungen und in vielen Gesprächen sei bestätigt worden, dass Oberösterreich noch viele unentdeckte Schätze berge, die die Gäste überaus positiv überraschten. „Unglaublich überraschend“ sei deshalb die inhaltliche, subtile Leitidee mit der auch touristische Leistungsträger eine Orientierung erhielten, wie sie ihre Angebote als individuelle Urlaubsmomente thematisieren könnten.

Emotionale Bildsprache

Das neue Corporate Design mache eine zeitgemäße Gästeansprache sichtbar: Das Oberösterreich Logo wurde evolutionär weiterentwickelt. Es bekräftige die Stärken des alten Logos, unterstreiche den Markenansatz der Endorsed Brand Strategie. Die charakteristische Typografie und strahlendere Farbe sollen die Frische, den Fortschritt und das neue Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringen. Die vereinfachte Optik symbolisiere die Echtheit und Geradlinigkeit des Tourismuslandes. Die Bildwelten spiegelten die Gästeorientierung wider: Sie seien momenthaft und erzählen Geschichten. Die Fotografie zeige neue Perspektiven auf Landschaften und Menschen im Augenblick des Urlaubserlebnisses. Oberösterreichs Destinationen würden dabei je nach deren Positionierung mal aktiver, mal entspannter inszeniert.

Flexible Anwendbarkeit

Von der Verwendung des neuen Logos über das Bildkonzept bis zum einheitlichen Webdesign werde der touristische Auftritt Oberösterreichs in den kommenden Monaten sukzessive aufgefrischt. Das Design soll als flexibles, modulares System künftig auch von Markendestinationen und weiteren touristischen Partnern angewandt werden. „So stärken wir den gemeinsamen Auftritt und machen Oberösterreich in der Gesamtheit seiner touristischen Destinationen sichtbarer“, ist Winkelhofer überzeugt.

Ziel sei es, sich im internationalen Wettbewerb um Aufmerksamkeit klarer von anderen Urlaubsdestinationen abzuheben, unverwechselbar und insgesamt begehrlicher zu werden. Damit werden die Bekanntheit und das touristische Image Oberösterreichs und seiner Destinationen weiter gesteigert und können neue Zielgruppen angesprochen werden.

„Die Dynamik, die derzeit im Tourismus spürbar ist, wird nun auch visuell umgesetzt. Der Tourismus verpasst sich damit ein vielversprechendes neues Bild, das den erfolgreichen Wirtschaftsstandort widerspiegelt und identitätsstiftend für unser Land ist“, begrüßt Landesrat Strugl die neue Marketingstrategie.

Sichtbar wird dieser neue Auftritt bereits ab Dezember, mittels einer Print- und Onlinekampagne. Ganz im Sinne von „digital first“ startet dazu eine Instagram-Kampagne „#uppermoments“, die Gäste und Gastgeber gleichermaßen einlädt, ihre persönlichen Oberösterreich-Momente zu zeigen.

Die Designagentur

Für die Kreativ-Konzeption und Gestaltung des neuen Kommunikationsauftrittes wurde, nach einem mehrstufigen Vergabeverfahren, das Linzer Grafikdesign Studio OrtnerSchinko – A Creative Studio beauftragt. Mit ihrer Spezialisierung auf Branding & Identitäten seien Wolfgang Ortner und Kira Saskia Schinko die richtigen Partner für die visuelle und konzeptionelle Weiterentwicklung des Markenauftritts. Gemeinsam mit dem Konzepter und Texter Norbert Tomasi arbeiten sie seit Mitte des Jahres an dem neuen Corporate Design und dem Roll-Out.

