Wiens neuartige B2B-Kampagne: Reisebranche soll â€žVienna Secretsâ€œ suchen

Der WienTourismus startete in London eine europaweite B2B-Kampagne mit neuem Format. „Vienna Secrets“ sei eine interaktive Theaterreihe, die bis Ende November in acht europäischen Metropolen Station machen soll.

Die Gäste – ausgewählte Partner der Reisebranche, von Medien und Airlines – machen sich jeweils auf die Suche nach dem verschollen geglaubten Buch der „Vienna Secrets" und sollen so ganz nebenbei viel über Wien und seine kulturellen Highlights 2017 erfahren.

Der WienTourismus beschreitet mit „Vienna Secrets“ Neuland im Destinationsmarketing: Die Gäste seien dabei nicht nur ZuschauerInnen, sondern aktiv als „PrivatermittlerInnen“ am Geschehen beteiligt. In Kleingruppen versuchen sie, das Geheimnis um eine fiktive Kunstdiebin zu lüften. An jeweils sechs Stationen, die sich durch Wien-Charakteristika auszeichnen, erhalten sie wichtige Hinweise über die „Vienna Secrets“. SchauspielerInnen geben als Kurator, Historiker oder Mäzenin an jeder Station wertvolle Hinweise preis und führen die ErmittlerInnen auf die richtige Fährte und somit zum nächsten Ort – etwa zu einem Theater, einem Antiquariat oder einem Kaffeehaus.

Beim anschließenden Get-Together mit Abendessen und Wiener Wein werde das Rätsel schließlich aufgelöst. Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner erklärt: „Dieses neue B2B-Format gibt uns die Möglichkeit, unsere Stadt an anderen Orten interaktiv erlebbar zu machen und den Gästen einen unvergesslichen und spannenden Abend zu bereiten. Unser Ziel dabei ist, Wien unter Reiseveranstaltern, JournalistInnen und VertreterInnen der Flugindustrie als relevante Destination zu verankern.“

Der WienTourismus tourt mit „Vienna Secrets“ bis Ende November nach London, Warschau und Bukarest auch nach Paris, Zürich, Frankfurt, Rom und Barcelona.

www.wien.info

Bild: Wien Tourismus