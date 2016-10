ThÃ¼ringen: Luther grÃ¼ÃŸt an der Autobahn

Aus allen Richtungen kommend werden Thüringen-Reisende ab sofort an Autobahnschildern vorbeifahren, die Motive des Lutherjahres 2017 zeigen.

Die Tafeln werden an vier Standorten um das Hermsdorfer Kreuz sowie an vier Standorten um das Erfurter Kreuz installiert. Pünktlich zum Auftakt des Jubiläumsjahres, das am 31. Oktober 2016 beginnt und mit der 500. Wiederkehr des Thesenanschlags am 31.10.2017 endet, werben die acht Autobahn-Tafeln der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) für Thüringen als Lutherland. Auf den Schildern zu sehen sind die Wartburg sowie ein Lutherkonterfei mit einem Hinweis auf die im Mai 2017 beginnende Ausstellung „Luther und die Deutschen“. Sie ist eine der drei Nationalen Sonderausstellungen im Jubiläumsjahr.

Werben auf der Durchreise

„Thüringen ist der Ausgangspunkt und das Kernland der Reformation“, sagte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee heute. Mit dem 500. Reformationsjubiläum im kommenden Jahr werde dieses Ereignis auch kulturtouristisch stärker im Blickpunkt stehen. Deshalb habe das Land erheblich in den Ausbau von Infrastrukturen, in Museen, Denkmalschutz, touristische Angebote und ein umfangreiches Programm zum Lutherjahr investiert. So verbindet ein mehr als 1.000 Kilometer langer „Lutherweg“ alle wichtigen Lutherstätten in Thüringen – und alle verfügbaren Informationen rund um diesen Weg können inzwischen auch über die App "Luther to go" abgerufen werden. „Mit den Autobahntafeln wollen wir nun auch bei Durchreisenden auf das Reformationsjubiläum aufmerksam machen und für eine Reise auf Luthers Spuren in Thüringen werben.“

„Unter dem Leitthema ‚Wo Worte Weltgeschichte wurden. 500 Jahre Reformation in Thüringen‘ begehen wir gemeinsam das touristische Lutherjahr 2017“, ergänzte Bärbel Grönegres, Geschäftsführerin der Thüringer Tourismus GmbH. „Die Anbringung der Autobahn-Tafeln ist dabei nur eine von vielen Marketingaktivitäten, um das Reformationsjubiläum öffentlichkeitswirksam zu bewerben."

Schilder läuten neues Themenjahr ein

Die neuen Tafeln zum Reformationsjahr 2017 lösen den Nationalpark Hainich und das Portrait der Königin Victoria von England als Leitmotive ab. Ein Jahr lang repräsentierten sie an den Autobahnen die Thüringer Landesausstellung 2016 „Die Ernestiner“ sowie das Themenjahr „Das ist meine Natur“, das nun im November endet.



www.thueringen-entdecken.de