Tourismusgipfel: Tourismuswirtschaft startet Branchenkampagne

Die Tourismuswirtschaft hat am Montag im Rahmen des 20. Tourismusgipfels die Motivwelt einer neuen bis zur Bundestagswahl 2017 andauernden Branchenkampagne vorgestellt.

Unter dem Slogan „Auf Zukunft gebucht – Die Tourismuswirtschaft“ soll die Kampagne in den kommenden Monaten über Anzeigenmotive, die Microsite www.die-tourismuswirtschaft.de, Social Media und verschiedene Veranstaltungen die Relevanz der Tourismusbranche als Arbeitgeber und Wirtschaftskraft vermitteln. Kernbotschaften: Schon heute stehe die Tourismuswirtschaft für 4,4 Prozent der Bruttowertschöpfung in Deutschland. Rund 3 Millionen Menschen seien in Deutschland im Tourismus beschäftigt.

„Insbesondere im politischen Dialog wollen wir noch zielgenauer darauf hinweisen, dass die Tourismuswirtschaft mit der Automobilindustrie und dem Maschinenbau Schritt halten kann“, erläutert der Präsident der Deutschen Tourismuswirtschaft Dr. Michael Frenzel. Die integrierte Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur ressourcenmangel entwickelt wurde, soll die Aufmerksamkeit der Politik für das Thema Tourismus in sämtlichen Facetten erhöhen. Ziel sei es, die Tourismuswirtschaft als starke Einheit zu präsentieren, ohne die Vielfalt der Branche aus dem Blick zu verlieren. Die Motivwelt der Kampagne stelle deshalb auch verschiedenste Teilbereiche der heterogenen Querschnittsbranche dar, von

Gastronomie und Hotellerie über Reiseveranstalter und Verkehrsanbieter bis hin zu Veranstaltungswirtschaft und Deutschlandtourismus.

„Wir freuen uns, so zahlreiche Unterstützer aus der Branche gewonnen zu haben, die mit uns gemeinsam das Ziel verfolgen, die Tourismuswirtschaft zukunftsfähig und global wettbewerbsfähig zu halten und so auch künftig als eine der Leitökonomien einen überdurchschnittlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Prosperität dieses Landes und Europas zu leisten“, so Frenzel.

www.die-tourismuswirtschaft.de

www.btw.de

Bild: Screenshot vom 27.09.2016