Neckermann setzt auf Deutschlandtourismus

Mit der Vorstellung des neuen Deutschland-Katalogs will Neckermann zeigen, dass es den Trend zu Deutschlandreisen nicht verschlafen hat.

Deshalb bietet Neckermann Reisen auch im kommenden Jahr ein breites Angebot für Urlaub in Deutschland. Der Deutschland-Katalog umfasse 21 Regionen des Landes von der Nordsee bis nach Bayern. Von den 410 Hotels im Katalog seien 25 neu im Angebot, weitere 200 vom Veranstalter direkt eingekaufte Häuser seien in den Reservierungssystemen buchbar. Das gab Neckermann Reisen bei der Vorstellung der Ganzjahreskataloge „Deutschland“, „Care“ und „City & Events“ in Frankfurt bekannt.

Auch beim Thema Wellness setzt der Veranstalter den Schwerpunkt auf Deutschland. Von den insgesamt 180 Hotels befänden sich 140 in Deutschland. Und bei Städtereisen seien mit Hamburg und Berlin Städte im Inland an der Spitze der beliebtesten Ziele vor London oder Paris. Die drei Ganzjahreskataloge sowie das Angebot in den Systemen umfassen mehr als 10.000 Hotels, ein Drittel davon in Deutschland.

Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung Thomas Cook Central Europe: „Deutschland ist nach wie vor das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Rund ein Drittel aller Urlauber bleibt in der Heimat und auch bei den Thomas Cook-Veranstaltern ist Deutschland hinter Spanien und der Türkei auf Platz drei der beliebtesten Reiseziele. Als Reiseveranstalter können wir unseren Kunden auch bei Urlaub in Deutschland unsere Vorteile wie Service und Qualitätsversprechen bieten und lassen sie auch in der Heimat nicht allein.“

Die zentralen Kundenversprechen des Veranstalters seienService, Qualität und Verlässlichkeit. Dazu gehöre eine durchgängige Betreuung durch den „Connected Service“ während der Reise. Erreichbar sei der Service per Telefon, Email, SMS oder WhatsApp. Darüber hinaus überprüfe der Veranstalter permanent die Qualität der angebotenen Hotels. Alle wichtigen Bewertungen in den entsprechenden Portalen seien jederzeit abrufbar. Hinzu komme ein wettbewerbsfähiges Preisbild, das bereits sämtliche Nebenkosten wie zum Beispiel die City-Tax oder Bettensteuer enthalte und immer den Endpreis zeige.

Mit der Flex-Option bei Autoreisen sei flexibles Umbuchen ohne zusätzliche Kosten bis zehn Tage vor Abreise möglich. Die Option kostet neun Euro pro Person und Buchung. Zudem können Städtereisen mit dem 24-Stunden-Storno bis einen Tag vor der Abreise kostenfrei umgebucht oder storniert werden. Der Service kostet ebenfalls neun Euro pro Person und Buchung.

Der Deutschland-Katalog bietet auch Angebote für Familien. 120 Hotels heben demnach Familienzimmer und in mehr als 50 Anlagen übernachteten Kinder bis zwölf Jahren im Zimmer der Eltern kostenfrei. Für Selbstversorger böten über 70 Hotels und Apartmentanlagen eigene Kochmöglichkeiten. In mehr als 300 Hotels seien zudem Hunde ausdrücklich willkommen.

Heidrun Steidle, Head of Category Management City Breaks & Domestic: „Vor allem die Küsten von Nord- und Ostsee sowie die Berge sind die beliebtesten Ziele für den Familienurlaub in Deutschland. Für diese Zielgruppe lohnt es sich, auch den Urlaub in der Heimat bei einem Reiseveranstalter zu buchen, weil wir gerade für Familien zahlreiche Vorteile wie Familienzimmer oder Kinderermäßigungen bieten.“

Der Care-Katalog umfasse 180 Wellness-Hotels in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien, zehn davon seien neu im Programm. Mit 140 Hotels ist Deutschland das größte Wellness-Ziel. Ein Schwerpunkt liege neben Entspannung auf gesunder Ernährung. So böten 60 Hotels Ernährungsberatung oder spezielle Kost wie vegan, low carb, glutenfrei oder Trennkost an. Zum Thema Wellness gehören auch Anwendungen wie Massage, Peeling oder Aromatherapie. In über 45 Hotels könne man diese Anwendungen als Paar gemeinsam genießen. Meditation und Ganzkörpertraining würden in 70 Hotels angeboten. Veranstalterkunden kämen in den Genuss von Preisvorteilen: So gebe es in 85 Hotels drei Anwendungen zum Preis von zwei.

Der Katalog „City & Events“ beinhaltet 650 Hotels in 45 Städten und Metropolen in insgesamt 13 Ländern. Auch hier können Familien spezielle Angebote buchen: In 200 Hotels übernachteten Kinder bis zwölf Jahre im Zimmer der Eltern kostenfrei. „Shopaholics“ könnten sich in mehr als 100 Hotels in attraktiven Wellness- und Spa-Bereichen von der Einkaufstour erholen. Besonders beliebt bei Städtereisen sei die Kombination mit kulturellen Highlights. Ganz oben auf der Wunschliste der Kunden seien dabei Stadtführungen oder Musicalbesuche. Insgesamt könnten 250 Sonderleistungen hinzugebucht werden, darunter Karten für über 25 Musicals und Shows wie beispielsweise die Premiere von “Mary Poppins” in Stuttgart.

Heidrun Steidle, Head of Category Management City Breaks & Domestic: „Hamburg und Berlin als beliebteste Städte verzeichnen auch weiterhin erfreuliche Zuwächse. Vor allem in Kombination mit Events wie Musicals werden Städtereisen stark nachgefragt. Unsere Kunden schätzen vor allem die maßgeschneiderten Pakete, die sie bei einem Veranstalter bekommen.“

Die Preise für Urlaub in Deutschland bleiben im kommenden Jahr gegenüber dem Vorjahr stabil. Zusätzlich würden die Frühbucher-Vorteile ausgeweitet: In mehr als der Hälfte aller Hotels könnten Kunden bis zu 20 Prozent sparen, wenn sie sich bis Ende Januar oder Ende Februar 2017 entschieden. Hinzu komme eine Fülle an Gratis-Nächten: Rund die Hälfte aller Hotels hätten 7=6, 5=4 oder sogar 3=2 im Angebot.

